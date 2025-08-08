Vừa kết hôn thì chia tay

Marco Asensio đã tìm lại được niềm vui trong tình yêu sau cuộc ly hôn ồn ào với Sandra Garal – người mà anh kết hôn vào dịp hè 2023.

Lễ cưới của Asensio và kiến trúc sư Sandra Garal diễn ra rất hoành tráng tại Palma de Mallorca.

Asensio và vợ cũ Sandra Garal. Ảnh: Gtres

Tuy nhiên, chỉ sau 11 tháng, cả hai lên tiếng xác nhận thỏa thuận chung về việc ly hôn.

“Cách đây không lâu, sau một thời gian suy nghĩ, Sandra và tôi đã quyết định chấm dứt cuộc hôn nhân này theo thỏa thuận chung”, cả hai tuyên bố qua một thông báo chung tháng 7/2024.

Dù từng nỗ lực giữ kín đời tư “khỏi truyền thông và công chúng”, nhưng quá nhiều đồn đoán khiến cả hai phải xác nhận chia tay, khi họ thậm chí còn chưa kịp kỷ niệm một năm ngày cưới.

“Đó là những năm tháng tuyệt vời và tôi muốn công khai cảm ơn Sandra vì tất cả những gì đã trải qua cùng nhau”, Asensio chia sẻ.

Sau khi ly hôn, Asensio thường khẳng định Sandra luôn giữ vị trí đặc biệt trong tim. Vị trí ấy dường như đã phai mờ.

Asensio và Lavinia ở biển Amalfi. Ảnh: Hola

Asensio vượt qua nỗi buồn quá khứ và hiện tận hưởng kỳ nghỉ trên du thuyền cùng người tình mới.

Bạn gái mới là Lavinia Leon – người có ảnh hưởng trên mạng xã hội (influencer). Theo các tạp chí Hola! và Diez Minutos, cặp đôi bị bắt gặp cùng nhau du ngoạn trên biển Italia.

Ai cũng có tình yêu mới

Sau chuyến đi lãng mạn đến Thái Lan, cả hai đã tới Amalfi, thuộc Vịnh Salerno – một trong những vùng biển đẹp nhất Địa Trung Hải, được UNESCO công nhận là Di sản Thế giới – nơi họ tỏ ra vô cùng thân thiết và thoải mái.

Nhìn từ bên ngoài, có thể thấy Asensio đang trải qua giai đoạn tuyệt vời trong đời sống cá nhân.

Bạn gái mới của Asensio. Ảnh: Instagram

Những ngày bên Lavinia có vẻ đã giúp cầu thủ 29 tuổi thư giãn và rũ bỏ sự ồn ào truyền thông, nhất là khi tương lai nghề nghiệp của anh chưa rõ ràng.

Hiện tại, đội bóng chủ quản PSG đang bế tắc để tìm đối tác chấp nhận mua đứt Asensio. Cựu cầu thủ Real Madrid từng từ chối Fenerbahce, nhưng Jose Mourinho vẫn cố thuyết phục anh.

Ngoài ra, Aston Villa cũng nhập cuộc đàm phán, nên khả năng Asensio trở lại Premier League đang để ngỏ.

Asensio chia tay Real Madrid và chuyển đến Pháp năm 2023 để tìm kiếm cơ hội ra sân nhiều hơn. Dù vậy, HLV Luis Enrique không trọng dụng anh, chủ yếu vì cái tôi.

Về phần Lavinia, cô là nhà sáng tạo nội dung đang từng bước gây chú ý trên mạng xã hội.

Lavinia khá nổi tiếng trên mạng xã hội. Ảnh: Instagram

Hiện Lavinia có hơn 7.000 người theo dõi, thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đáng nhớ trong cuộc sống bận rộn giữa thủ đô Madrid và Mallorca.

Trong khi đó, vợ cũ của Asensio – Sandra Garal – dường như cũng tìm được bến đỗ mới bên tay vợt padel nổi tiếng Ale Galan.

Những tin đồn nổ ra sau khi họ bị bắt gặp ngồi cùng nhau trên khán đài giải Premier Padel tại WiZink Center.

Tạp chí Hola! đã xác nhận câu chuyện, rằng cả hai hiện đang hẹn hò, và “rất hạnh phúc khi ở bên nhau”.