Con trai huyền thoại Wayne Rooney gây ấn tượng trong hành trình của đội U16 MU vào đến chung kết Siêu cúp trẻ NI - thường được gọi là Milk Cup.

Ở tuổi 15, Kai Rooney có thể chơi cả vị trí tiền đạo cánh cũng như đá cắm giống cha mình. Cậu nhóc đã ghi bàn và kiến tạo trong trận mở màn của đội trẻ MU tại Bắc Ailen.

Kai Rooney đang có bước phát triển tốt ở đội trẻ MU - Ảnh: SunSport

Kai đóng vai trò chính khi United bất bại suốt vòng bảng trước khi để thua đội U16 Southampton trong trận chung kết.

Wayne Rooney cùng Coleen cũng đến cổ vũ cậu con trai ở trận cầu quyết định.

Dù đang trong kỳ nghỉ hè, Kai Rooney vừa được mời tham dự tiếp một giải đấu quốc tế khác với các đối thủ lớn hơn mình ba tuổi.

Con trai Rooney sẽ cùng đội U19 MU đối đầu với các đội trẻ xuất sắc nhất châu Âu tại giải Mladen Ramljak tại Croatia.

Nhận tin vui, Kai liền chia sẻ tấm ảnh căn nhà của mình có bể bơi kèm chú thích: "Giải đấu dành cho lứa tuổi dưới 19 sắp diễn ra".

Nhiều người đặt kỳ vọng vào Kai, sau khi cậu cả nhà Rooney nối bước người cha huyền thoại, ký hợp đồng với MU từ năm 11 tuổi.

Tuy nhiên, cậu bé vẫn còn quãng đường dài phía trước để phát triển và vươn tầm ngôi sao, sánh ngang kỷ lục ghi 253 bàn thắng của Wazza tại Old Trafford.