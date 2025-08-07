Hjulmand chờ gia nhập MU

Theo báo chí Bồ Đào Nha, tiền vệ Morten Hjulmand muốn được gia nhập MU trong kỳ chuyển nhượng mùa hè này, khi chứng kiến Quỷ đỏ gây ấn tượng với các hợp đồng mới.

Hjulmand háo hức gia nhập MU. Ảnh: Kapta+

Hjulmand là mẫu tiền vệ mà MU đang thiếu và HLV Ruben Amorim rất muốn có anh, để đá cặp cùng đội trưởng Bruno Fernandes.

A Bola cho biết, Hjulmand đã nói với Sporting Lisbon về mong muốn gia nhập nền bóng đá lớn ngay trong mùa hè này.

Sporting tuyên bố hoặc phá vỡ hợp đồng 80 triệu euro, hoặc không gì cả. MU hy vọng có thể đàm phán con số nhỏ hơn, xét từ thương vụ Arsenal vừa mua Viktor Gyokeres.

PSG bước vào cuộc đua Rodrygo

Đại diện PSG đang hướng ánh mắt đến thủ đô Madrid, nơi họ có một mục tiêu rất rõ ràng trong trường hợp đội hình biến động những ngày tới: Rodrygo Goes.

PSG có kế hoạch lấy Rodrygo thay Barcola. Ảnh: RMCF

Chuyên gia Fabrizio Romano tiết lộ, PSG sẽ chính thức đàm phán với Real Madrid trong trường hợp Bradley Barcola quyết định rời Công viên các Hoàng tử.

Rodrygo mất dần vai trò quan trọng ở Real Madrid từ khi CLB chiêu mộ Kylian Mbappe, và tình hình đặc biệt xấu đi với sự xuất hiện của Xabi Alonso.

Real Madrid thông báo mở cửa cho các cuộc đàm phán với giá hợp lý. Về phần mình, Rodrygo cần thi đấu để duy trì sự ổn định và tranh suất World Cup 2026 cùng tuyển Brazil.

Antony muốn khoác áo Betis

Antony và Real Betis có thể tái hợp trong kỳ chuyển nhượng hiện tại, trong bối cảnh anh không được HLV Ruben Amorim đưa vào kế hoạch của MU.

Antony hy vọng được khoác áo Betis. Ảnh: EFE

Tiền đạo người Brazil để lại dấu ấn khó phai mờ tại Benito Villamarin trong nửa sau mùa giải 2024/25, với kỹ thuật, những bàn thắng đẹp mắt và khả năng kết nối với khán đài.

Fichajes cho biết, dù nhận được nhiều đề nghị từ các CLB châu Âu và bóng đá Saudi Arabia, nhưng Antony đang hy vọng MU chấp nhận đề nghị từ Betis.

MU chi rất nhiều trong mùa hè này. Quỷ đỏ nhiều khả năng sẽ đáp ứng mong muốn của Antony để cân bằng ngân sách và giảm quỹ lương.