Hjulmand chờ gia nhập MU
Theo báo chí Bồ Đào Nha, tiền vệ Morten Hjulmand muốn được gia nhập MU trong kỳ chuyển nhượng mùa hè này, khi chứng kiến Quỷ đỏ gây ấn tượng với các hợp đồng mới.
Hjulmand là mẫu tiền vệ mà MU đang thiếu và HLV Ruben Amorim rất muốn có anh, để đá cặp cùng đội trưởng Bruno Fernandes.
A Bola cho biết, Hjulmand đã nói với Sporting Lisbon về mong muốn gia nhập nền bóng đá lớn ngay trong mùa hè này.
Sporting tuyên bố hoặc phá vỡ hợp đồng 80 triệu euro, hoặc không gì cả. MU hy vọng có thể đàm phán con số nhỏ hơn, xét từ thương vụ Arsenal vừa mua Viktor Gyokeres.
PSG bước vào cuộc đua Rodrygo
Đại diện PSG đang hướng ánh mắt đến thủ đô Madrid, nơi họ có một mục tiêu rất rõ ràng trong trường hợp đội hình biến động những ngày tới: Rodrygo Goes.
Chuyên gia Fabrizio Romano tiết lộ, PSG sẽ chính thức đàm phán với Real Madrid trong trường hợp Bradley Barcola quyết định rời Công viên các Hoàng tử.
Rodrygo mất dần vai trò quan trọng ở Real Madrid từ khi CLB chiêu mộ Kylian Mbappe, và tình hình đặc biệt xấu đi với sự xuất hiện của Xabi Alonso.
Real Madrid thông báo mở cửa cho các cuộc đàm phán với giá hợp lý. Về phần mình, Rodrygo cần thi đấu để duy trì sự ổn định và tranh suất World Cup 2026 cùng tuyển Brazil.
Antony muốn khoác áo Betis
Antony và Real Betis có thể tái hợp trong kỳ chuyển nhượng hiện tại, trong bối cảnh anh không được HLV Ruben Amorim đưa vào kế hoạch của MU.
Tiền đạo người Brazil để lại dấu ấn khó phai mờ tại Benito Villamarin trong nửa sau mùa giải 2024/25, với kỹ thuật, những bàn thắng đẹp mắt và khả năng kết nối với khán đài.
Fichajes cho biết, dù nhận được nhiều đề nghị từ các CLB châu Âu và bóng đá Saudi Arabia, nhưng Antony đang hy vọng MU chấp nhận đề nghị từ Betis.
MU chi rất nhiều trong mùa hè này. Quỷ đỏ nhiều khả năng sẽ đáp ứng mong muốn của Antony để cân bằng ngân sách và giảm quỹ lương.
Tin vắn
- Lucas Digne chuẩn bị ký vào bản hợp đồng mới với Aston Villa, có thời hạn đến tháng 6/2028, sau khi đồng ý mọi điều khoản.
- Chelsea nhận được khoảng 45 triệu bảng sau khi bán Lesley Ugochukwu (25) và Armando Broja (20) cho Burnley. Đây là thương vụ làm ăn thành công của nhà vô địch Club World Cup.
- Tiền vệ Wilfried Ndidi đã sang Istanbul để ký hợp đồng với CLB Besiktas.
- Shakhtar Donetsk từ chối đề nghị 30 triệu euro cộng các điều khoản phụ mà Fulham gửi đến cho Kevin, cầu thủ chạy cánh người Brazil.
- Everton vừa hỏi mượn Jack Grealish mà không kèm điều khoản mua đứt, chấp nhận trả một phần lương.
- Mateo Kovacic nhận được một số đề nghị từ Saudi Arabia, nhưng anh muốn tiếp tục gắn bó với Man City.
- AC Milan thông báo chính thức hoàn tất mua Ardon Jashari từ Club Brugge với tổng mức giá 39 triệu euro. Tiền vệ người Thụy Sỹ ký hợp đồng đến tháng 6/2030, mặc áo số 30.
- Trong diễn biến khác, HLV Max Allegri muốn giữ lại trung vệ Malick Thiaw sau phong độ tốt trong giai đoạn tiền mùa giải, trừ khi Milan nhận được đề nghị vượt quá mức giá thị trường.
- RB Leipzig đang liên hệ với Liverpool về Harvey Elliott, dấu hiệu cho thấy Xavi Simons tiến thêm một bước đến Chelsea.
- Eintracht Frankfurt đạt thỏa thuận mua Ritsu Doan từ Freiburg, với giá 21 triệu euro và điều khoản đi kèm 1 triệu euro. Đây là vụ chuyển nhượng lớn thứ 3 lịch sử tuyển thủ Nhật Bản.
Liverpool được cho là đã bày tỏ sự quan tâm đến Bradley Barcola và sẵn sàng chi 100 triệu euro kéo anh rời PSG.
Newcastle chuyển hướng sang chiêu mộ Nicolas Jackson với giá 80 triệu bảng Anh, sau khi để tuột Benjamin Sesko vào tay MU.
Liverpool bán Darwin Nunez cho Al-Hilal với giá 46 triệu bảng, chấp nhận lỗ nặng so với thời điểm đưa anh về từ Benfica.
Neymar đạt giá trị 400 triệu euro trong 3 lần chuyển nhượng, vượt xa Cristiano Ronaldo sau 5 lần thay đổi CLB.
MU sắp có Benjamin Sesko và Ruben Amorim nhắm ký thêm thủ thành Donnarumma từ PSG cũng như bổ sung thêm 1 tiền vệ trước khi chuyển nhượng hè đóng cửa.