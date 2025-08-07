Hôm qua, nguồn tin từ The Athletic cho hay, MU đã tiếp cận Brighton thông qua trung gian để tìm hiểu về điều kiện mua Baleba.

Tài năng 21 tuổi người Cameroon còn ba năm hợp đồng với đội chủ sân Amex và là một trong những tiền vệ được săn đón nhiều nhất Ngoại hạng Anh thời gian gần đây.

Carlos Baleba trong tầm ngắm MU - Ảnh: S.B

Chuyển đến Brighton từ Lille với mức phí 25 triệu bảng, giờ giá trị Baleba tăng gần gấp ba lần, lên trên 70 triệu bảng Anh.

Bộ sậu chuyển nhượng MU cùng HLV Ruben Amorim muốn bổ sung một tiền vệ con thoi cơ động, vừa có khả năng đánh chặn từ xa, lại có thể kéo bóng lên.

Carlos Baleba là mục tiêu lý tưởng nhờ nền tảng thể chất tốt, có kinh nghiệm chinh chiến hai mùa ở Ngoại hạng Anh cùng tiềm năng phát triển cao.

Anh sẽ bổ sung thêm sức mạnh cho tuyến giữa Quỷ đỏ, trong bối cảnh Mainoo, Ugarte, Casemiro, Collyer... chưa tạo được sự an tâm.

Mặc dù vậy, sau khi MU vung tiền chi tiêu cho hàng công, nhiều người nghi ngờ năng lực tài chính CLB trong thương vụ Baleba - hiện đang được Brighton định giá 90 triệu bảng Anh.

Trả lời ở diễn đàn người hâm mộ thường niên mới nhất, Giám đốc điều hành Brighton - Paul Barber tiết lộ:

"MU chưa liên lạc với tôi về trường hợp Baleba. Bởi vậy, xét theo các góc độ, suy đoán vẫn chỉ là suy đoán. Chúng tôi luôn cố gắng đảm bảo bán những cầu thủ tốt của mình vào đúng thời điểm.

Carlos Baleba là tài năng tuyệt vời, với tương lai rộng mở phía trước. Chúng tôi hy vọng anh ấy sẽ ở lại đây nhiều năm. Dẫu vậy, điều đó còn phụ thuộc vào diễn biến thị trường chuyển nhượng, vốn rất khó đoán trước."