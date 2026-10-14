Theo báo cáo phân tích từ TCBS Research, doanh thu 6 tháng đầu năm 2026 của Masan Consumer (HOSE: MCH) tăng 13,6% so với cùng kỳ, gấp gần 3 lần tốc độ tăng trưởng 4-5% của toàn ngành hàng tiêu dùng nhanh (FMCG).

Đà tăng trưởng tiếp tục bứt phá trong quý III với doanh thu sơ bộ ước tăng 16%, khẳng định lợi thế cạnh tranh vượt trội từ hệ sinh thái thương hiệu trăm triệu USD và mạng lưới phân phối trực tiếp phủ rộng toàn quốc.

Tăng trưởng bứt phá trong bối cảnh nền kinh tế phục hồi

Theo báo cáo vĩ mô tháng 9/2026 của Kafi Research, GDP Việt Nam tăng 9,01% trong 9 tháng đầu năm, với động lực đến từ công nghiệp, xây dựng và dịch vụ. Hoạt động tiêu dùng cũng ghi nhận tín hiệu tích cực khi tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng đạt 5.925,7 nghìn tỷ đồng, tăng 13,4% so với cùng kỳ.

Trong bối cảnh kinh tế và sức mua tiếp tục cải thiện, Masan Consumer không chỉ duy trì đà tăng trưởng mà còn ghi nhận kết quả tích cực hơn mặt bằng chung. Doanh thu sơ bộ quý III/2026 của MCH tăng khoảng 16% so với cùng kỳ, trong khi lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh (EBIT) đạt mức tăng trưởng hai chữ số.

Vượt tốc độ tăng trưởng chung của ngành hàng tiêu dùng nhanh

Bên cạnh GDP, tốc độ tăng trưởng của thị trường hàng tiêu dùng nhanh (FMCG) là cơ sở so sánh sát thực hơn với hoạt động kinh doanh của Masan Consumer.

Theo báo cáo phân tích tháng 9/2026 của TCBS Research, doanh thu MCH tăng 13,6% trong nửa đầu năm 2026, trong khi thị trường FMCG Việt Nam tăng khoảng 4 - 5%.

Thị trường hàng tiêu dùng nhanh Việt Nam đang dần phục hồi sau giai đoạn tăng trưởng chậm. Theo dữ liệu TCBS tổng hợp, tăng trưởng ngành cải thiện từ mức 1,5% trong quý II/2025 lên 4,5% trong quý I và 4,8% trong quý II/2026. TCBS nhận định, kết quả kinh doanh của Masan Consumer trong giai đoạn này cho thấy doanh nghiệp đang mở rộng thị phần, thay vì chỉ hưởng lợi từ sự phục hồi chung của thị trường.

Nhìn dài hạn, từ năm 2017 đến 12 tháng gần nhất kết thúc vào tháng 6/2026, doanh thu và lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh (EBIT) của Masan Consumer tăng bình quân lần lượt 11% và 15% mỗi năm. Kết quả này cho thấy tăng trưởng của doanh nghiệp không chỉ là diễn biến ngắn hạn, mà đã được duy trì qua nhiều năm.

Những kết quả này cho thấy tốc độ tăng trưởng của Masan Consumer không chỉ nổi bật trong thời gian gần đây mà còn được duy trì trong nhiều năm qua.

Thương hiệu và mạng lưới phân phối tạo nền tảng tăng trưởng

Theo TCBS Research, Masan Consumer sở hữu 5 thương hiệu đạt doanh thu trên 100 triệu USD mỗi năm, gồm Chin-Su, Nam Ngư, Omachi, Kokomi và Wake-Up 247. Nhóm thương hiệu này đóng góp khoảng 70% doanh thu và 80% lợi nhuận gộp của doanh nghiệp.

Sức mạnh thương hiệu giúp MCH tiếp tục phát triển sản phẩm trên những ngành hàng đã có vị thế. Chin-Su mở rộng từ nước mắm, tương ớt sang các loại xốt và gia vị tiện lợi; Omachi phát triển thêm những lựa chọn bữa ăn cao cấp, trong khi Nam Ngư bổ sung các dòng sản phẩm đáp ứng nhiều nhu cầu chế biến khác nhau.

Bên cạnh thương hiệu, mạng lưới phân phối giúp doanh nghiệp đưa sản phẩm đến người tiêu dùng trên quy mô lớn. Theo TCBS, Masan Consumer có hệ thống phân phối trực tiếp tới khoảng 450.000 điểm bán trên cả nước.

Thông qua nền tảng Retail Supreme, doanh nghiệp đang tăng số lượng sản phẩm và ngành hàng được bán tại các cửa hàng hiện hữu. Thay vì chỉ mở rộng số điểm bán, MCH có thể tăng doanh thu bằng cách phục vụ nhiều nhu cầu hơn tại mỗi cửa hàng.

Ngoài các ngành hàng chủ lực, những lĩnh vực mới cũng đang đóng góp vào tăng trưởng. Trong 8 tháng đầu năm 2026, doanh thu ngành hàng chăm sóc cá nhân và gia đình tăng 25,6% so với cùng kỳ, trong khi kinh doanh quốc tế tăng 19,1%.

Nhờ đó, tăng trưởng của Masan Consumer được hỗ trợ bởi nhiều nguồn: các thương hiệu chủ lực tiếp tục phát triển, mạng lưới phân phối được khai thác hiệu quả hơn và những ngành hàng, thị trường mới bổ sung doanh thu.

Một điểm đáng chú ý khác là tăng trưởng doanh thu đi cùng khả năng sinh lời. Năm 2025, Masan Consumer ghi nhận biên lợi nhuận gộp 45,5% và lợi nhuận sau thuế 6.764 tỷ đồng. Theo TCBS, sức mạnh thương hiệu cùng mô hình kinh doanh sử dụng vốn hiệu quả là những yếu tố hỗ trợ khả năng sinh lời của doanh nghiệp.

Kết quả kinh doanh nhiều năm qua và diễn biến mới nhất cho thấy Masan Consumer đang duy trì tốc độ mở rộng hoạt động cao hơn mức tăng chung, đồng thời vượt tốc độ tăng trưởng của thị trường hàng tiêu dùng nhanh trong giai đoạn được so sánh.

Trong bối cảnh kinh tế Việt Nam duy trì đà tăng trưởng tích cực, kết quả kinh doanh của Masan Consumer cho thấy doanh nghiệp không chỉ hưởng lợi từ sức mua chung mà còn tạo ra tăng trưởng từ chính năng lực cạnh tranh của mình. Sức mạnh thương hiệu, hiệu quả phân phối và việc mở rộng ngành hàng là những yếu tố góp phần tạo nên sự khác biệt về tốc độ tăng trưởng của MCH so với thị trường.

(Nguồn: Masan Consumer)