Sắp công bố bản đồ doanh nghiệp công nghệ số trong 23 lĩnh vực

“Top 10 doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam” là chương trình thường niên bình chọn và công nhận các doanh nghiệp có uy tín và năng lực hàng đầu của Việt Nam do Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ CNTT Việt Nam - VINASA khởi xướng và tổ chức từ năm 2014.

Năm 2025 đánh dấu bước đổi mới của Chương trình, khi lần đầu tiên, việc chọn và vinh danh các doanh nghiệp xuất sắc được gắn kết chặt chẽ với việc đánh giá và xây dựng bản đồ doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam.

Phương pháp đánh giá VINASA Tech Map được áp dụng để xây dựng bản đồ doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam 2025 dựa theo phương pháp luận Magic Quadrant của Gartner, với các câu hỏi được điều chỉnh cho phù hợp với thực tế Việt Nam.

Bà Nguyễn Thị Thu Giang, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký VINASA chia sẻ với báo chí về kết quả triển khai chương trình Top 10 và bản đồ doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam năm 2025.

Trong chia sẻ tại buổi họp báo diễn ra chiều ngày 6/10, Ban tổ chức cho biết, được khởi động từ trung tuần tháng 1, đến nay phiên bản đầu tiên của Bản đồ doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam đã cơ bản được hoàn thành, dự kiến sẽ được giới thiệu đến cộng đồng doanh nghiệp vào ngày 9/10 tới.

Bản đồ doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam hướng tới cung cấp một bức tranh mở, chính xác hơn giúp các doanh nghiệp định vị mình đang ở đâu trong lĩnh vực hoạt động, so sánh tương quan với các doanh nghiệp khác.

Với các đơn vị ứng dụng, xem bản đồ có thể đánh giá và lựa chọn đơn vị cung cấp công nghệ một cách chính xác hơn. Ngoài ra, các cơ quan quản lý cũng có thể căn cứ bản đồ để có thông tin và hoạch định chính sách, chiến lược cho phù hợp để thúc đẩy sự phát triển của ngành và doanh nghiệp.

Bản đồ bao quát 23 lĩnh vực được chia làm 5 nhóm: Doanh nghiệp phát triển công nghệ và cung cấp nền tảng, doanh nghiệp cung cấp giải pháp quản trị, doanh nghiệp cung cấp giải pháp chuyên ngành, doanh nghiệp dịch vụ số, doanh nghiệp khởi nghiệp công nghệ số.

Các lĩnh vực được lựa chọn xây dựng đầy đủ từ hạ tầng số, các công nghệ mới AI, blockchain đến các doanh nghiệp cung cấp các sản phẩm, dịch vụ số cho các ngành kinh tế như thương mại điện tử, logistics, y tế và nông nghiệp.

Trong đợt này, có 257 doanh nghiệp được sắp xếp vào 389 vị trí trong 23 bản đồ. Trong đó, 81 doanh nghiệp được xác thực với các dữ liệu đầy đủ, sắp xếp vào 171 vị trí trên bản đồ của 23 lĩnh vực. Tất cả 23 bản đồ sẽ được công bố và cung cấp miễn phí cho các tổ chức, doanh nghiệp có thể tìm kiếm, sử dụng.

Theo ông Lâm Quang Nam, Phó Chủ tịch VINASA, Trưởng nhóm chuyên gia đánh giá xác thực, đợt đánh giá lần này sử dụng phương pháp đánh giá độc lập, đảm bảo khách quan, chính xác. Vị trí của các doanh nghiệp trên bản đồ thể hiện chính xác tầm nhìn và năng lực với các dữ kiện cập nhật nhất được mà VINASA nhận được.

“Chúng tôi sẽ mở rộng việc thu thập đăng ký, xác thực và sắp xếp bản đồ một các thường xuyên và liên tục, chứ không chỉ là theo chiến dịch”, ông Lâm Quang Nam thông tin thêm.

Bà Nguyễn Thị Thu Giang, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký VINASA nhấn mạnh: “Với cách tiếp cận toàn diện và chuẩn quốc tế, chúng tôi kỳ vọng Bản đồ doanh nghiệp công nghệ số sẽ giúp các doanh nghiệp “biết mình, biết người”, phát huy những điểm mạnh và cải thiện những điểm hạn chế, liên tục đổi mới sáng tạo, xây dựng năng lực để khẳng định vị thế của mình trên Bản đồ doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam”.

171 lượt doanh nghiệp sẽ được vinh danh Top 10

Hệ thống đánh giá VINASA Tech Map được áp dụng để xây dựng bản đồ, cũng là cơ sở Hội đồng Chuyên gia, Hội đồng giám khảo đánh giá và vinh danh Top 10 các doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam trong từng lĩnh vực.

Một điểm khác biệt nữa của chương trình năm nay là chỉ 81 doanh nghiệp đã được đánh giá và xác thực từ hội đồng chuyên gia mới được vinh danh.

Hơn thế, Top 10 doanh nghiệp công nghệ số sẽ không chỉ vinh danh những doanh nghiệp Top đầu tàu, mà sẽ có cả Top những doanh nghiệp ở nhóm có thực lực, năng lực thực thi tốt, Top những doanh nghiệp thuộc nhóm khai phá có tầm nhìn tốt, có khả năng chiếm lĩnh thị trường trong tương lai gần cũng sẽ được vinh danh.

Đại diện Ban tổ chức thông tin về việc bình chọn và vinh danh Top 10 doanh nghiệp công nghệ số xuất sắc Việt Nam năm nay.

Cùng với việc công bố Bản đồ doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam 2025, lễ vinh danh Top 10 doanh nghiệp công nghệ số xuất sắc Việt Nam 2025 sẽ được VINASA tổ chức vào tối 9/10/2025 tại Hà Nội.

Ông Trần Văn Tùng, nguyên Thứ trưởng Bộ KH&CN, Chủ tịch Hội đồng Chung tuyển nhận xét: Việc đổi mới toàn diện, chuyển mình từ một chương trình bình chọn, vinh danh đơn thuần, thành một công cụ đánh giá phân tích chiến lược, minh bạch theo chuẩn mực quốc tế, là một bước đi rất phù hợp với xu thế phát triển của ngành, cũng như định hướng của các cơ quan nhà nước.