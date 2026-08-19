Tại HR Asia Awards 2026, Masan Group được vinh danh ở ba hạng mục gồm Best Companies to Work for in Asia, Tech Empowerment và People Transformation. Đây là năm thứ tư liên tiếp Masan ghi dấu tại giải thưởng nhân sự cấp khu vực, đồng thời là lần đầu tiên Tập đoàn nhận giải People Transformation.

Ba hạng mục phản ánh những lớp đầu tư khác nhau trong chiến lược con người của Masan: xây dựng môi trường làm việc và sự gắn kết; ứng dụng công nghệ để nâng cao trải nghiệm, hiệu quả quản trị; đồng thời chuyển đổi cách Masan Group quản trị, kết nối và phát triển đội ngũ.

Đại diện Masan nhận ba giải thưởng tại HR Asia Awards 2026

Bước tiến mới trong chiến lược chuyển đổi Nhân sự

Trong những năm trước, Masan từng được HR Asia ghi nhận ở các khía cạnh như đa dạng, bình đẳng và hòa nhập, môi trường làm việc bền vững và trao quyền bằng công nghệ. Kết quả năm 2026 cho thấy một bước phát triển rộng hơn: từ những sáng kiến riêng lẻ sang cách tiếp cận có hệ thống, kết nối nền tảng số, trải nghiệm nhân viên, năng lực lãnh đạo và nguồn nhân tài tương lai.

Một dấu ấn nổi bật là MyHR Workday đi vào vận hành trong năm 2026. Nền tảng hiện kết nối hơn 41.000 Masaner tại 7 đơn vị kinh doanh, giúp Masan từng bước kết nối dữ liệu, chuẩn hóa quy trình và xây dựng trải nghiệm nhân sự nhất quán.

MyHR Workday góp phần kết nối dữ liệu, quy trình và trải nghiệm của hơn 41.000 Masaner.

Thông qua các tính năng tự phục vụ, nhân viên có thể chủ động tiếp cận thông tin và dịch vụ nhân sự. Người quản lý có thêm dữ liệu để hỗ trợ việc quản trị đội ngũ và ra quyết định; bộ phận nhân sự có điều kiện giảm bớt các tác vụ hành chính để tập trung hơn vào phát triển con người, tổ chức và các ưu tiên kinh doanh.

Đầu tư đồng bộ vào lãnh đạo và nguồn nhân tài

Song song với nền tảng công nghệ, Masan tiếp tục đầu tư vào đội ngũ lãnh đạo kế cận thông qua chương trình Masan 100 Future Leaders. Gần 100 nhân sự tiềm năng trong toàn hệ sinh thái tham gia hành trình phát triển kéo dài ba năm, với sự đồng hành của Korn Ferry - tổ chức tư vấn toàn cầu về lãnh đạo, nhân tài và thiết kế tổ chức.

Chương trình kết hợp đánh giá năng lực, huấn luyện cá nhân, cố vấn từ lãnh đạo cấp cao và trải nghiệm các bài toán kinh doanh thực tế. Qua đó, Masan hướng tới xây dựng đội ngũ có khả năng dẫn dắt thay đổi, kết nối nguồn lực và tạo ra tác động trên quy mô lớn.

Masan 100 Future Leaders phát tri ể n đ ộ i ngũ lãnh đạo kế cậ n

Ở nhóm nhân tài trẻ, Masan Young Entrepreneur - MYE cùng các chương trình tại đơn vị thành viên tạo cơ hội để người trẻ gia nhập Masan ở những vai trò có đầu ra thực tế, trực tiếp tham gia giải quyết các bài toán kinh doanh, công nghệ và dữ liệu.

Các chương trình nhân tài trẻ góp phần xây dựng nguồn lực cho giai đoạn tăng trưởng mới

Ông Danny Le, Tổng Giám đốc Tập đoàn Masan, chia sẻ: “Đầu tư vào con người không chỉ là xây dựng môi trường làm việc tốt, mà còn là xây dựng năng lực để tổ chức tăng trưởng bền vững. Khi công nghệ, dữ liệu và đội ngũ được kết nối, Masan có thể vận hành hiệu quả hơn và tạo ra nhiều giá trị hơn cho người tiêu dùng”.

Môi trường làm việc năng động, gắn kết, nơi tinh thần đồng đội và sức mạnh Đại Kết Nối của Masan được lan tỏa.

Ba giải thưởng tại HR Asia Awards 2026 ghi nhận một chiến lược con người đang được Masan triển khai ngày càng đồng bộ, từ môi trường làm việc và trải nghiệm nhân viên đến công nghệ, lãnh đạo và nguồn nhân tài. Đây cũng là nền tảng để Masan nâng cao năng lực tổ chức và sẵn sàng cho những mục tiêu tăng trưởng tiếp theo.

Bích Đào