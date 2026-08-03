Báo cáo tài chính riêng lẻ của 27 ngân hàng thương mại trong nước (không bao gồm Agribank, PVcomBank, BaoViet Bank, SCB, MBV, Vikki Bank, GPBank, VCBNeo) cho thấy nhiều ngân hàng chi trả mạnh tay cho nhân viên trong 6 tháng đầu năm 2026, qua đó thu nhập bình quân nhân viên tăng cả chục triệu đồng mỗi tháng.

Thống kê cho thấy, trong số 27 ngân hàng, có 15 nhà băng tăng thu nhập cho cán bộ nhân viên (CBNV) trong 6 tháng đầu năm nay. Hai ngân hàng tăng mạnh nhất là TPBank và MB. Xét về mức thu nhập, MB và TPBank lần lượt đứng thứ nhất và thứ hai.

Cụ thể, thu nhập bình quân (gồm lương, thưởng) của nhân viên TPBank trong nửa đầu năm bất ngờ tăng 21,77 triệu đồng, lên 57,768 triệu đồng/người/tháng trong nửa đầu năm nay.

Thu nhập bình quân mỗi tháng của CBNV Ngân hàng MB cũng tăng tới 17,62 triệu đồng lên 57,93 triệu đồng/người/tháng, đưa MB trở thành nơi làm việc có thu nhập cao nhất trong hệ thống.

Sacombank ghi nhận mức tăng thu nhập bình quân đáng kể trong bối cảnh số lượng CBNV giảm hơn 3.700 người so với cuối năm 2025. Mỗi nhân viên Sacombank bỏ túi 44 triệu đồng/tháng trong nửa đầu năm nay, tăng gần 14 triệu đồng so với mức thu nhập bình quân của năm ngoái.

“Anh cả” Vietcombank cũng có sự đột phá mạnh mẽ khi nhân viên tại đây nhận về bình quân 52,6 triệu đồng/tháng, tăng 10,6 triệu đồng so với mức bình quân của năm ngoái.

Vietcombank đang đứng thứ ba về thu nhập bình quân nhân viên, sau MB và TPBank. Ngoài 3 nhà băng này, hiện không có ngân hàng nào đáp ứng thu nhập trên 50 triệu đồng/tháng cho nhân viên.

LPBank cũng nằm trong nhóm ngân hàng tăng mạnh thu nhập cho nhân viên. Với mức tăng thêm 9,3 triệu đồng, thu nhập bình quân mỗi tháng của nhân viên LPBank tăng lên 37 triệu đồng/người.

Các ngân hàng còn lại có thu nhập bình quân nhân viên tăng so với bình quân của năm 2025 còn có: ACB, VietBank, PGBank, BVBank, SeABank, MSB, OCB, Nam A Bank, Viet A Bank, Bac A Bank.

Hầu hết ngân hàng tăng thu nhập cho nhân viên đều là những ngân hàng ghi nhận kết quả kinh doanh khởi sắc trong quý II vừa qua. Điển hình như BVBank với lợi nhuận trước thuế đạt 332 tỷ đồng, tăng tới 24,5 lần so với cùng kỳ năm ngoái, qua đó hoàn thành 78% kế hoạch lợi nhuận cả năm.

Về top các ngân hàng có thu nhập bình quân nhân viên cao nhất, ngoài MB, TPBank và Vietcombank, nhóm các ngân hàng dẫn đầu với mức thu nhập bình quân nhân viên trên 40 triệu đồng/tháng gồm: Techcombank với 46 triệu đồng, VietinBank 45,56 triệu đồng, Sacombank 44,17 triệu đồng, ACB 40,33 triệu đồng.

Trong đó, chênh lệch giữa tiền lương và thu nhập bình quân tại ACB là lớn nhất. Dù thu nhập lên tới 40,33 triệu đồng/tháng, nhưng lương bình quân nhân viên chỉ 14,6 triệu đồng/tháng. So với mức thu nhập bình quân của năm 2025, thu nhập bình quân mỗi tháng của nhân viên ACB tăng 2,58 triệu đồng.

Trong nhóm 27 ngân hàng được thống kê, mức thu nhập bình quân phổ biến nằm trong khoảng 30 đến dưới 40 triệu đồng/tháng. Nhóm này có: BIDV 38,78 triệu đồng, NCB 38,77 triệu đồng, LPBank 36,95 triệu đồng, VIB 36,55 triệu đồng, VPBank 35,7 triệu đồng, MSB 35,20 triệu đồng, SHB 35 triệu đồng, HDBank 34,5 triệu đồng, ABBank 34 triệu đồng, SeABank 33,5 triệu đồng.

Trong số đó, nhân viên ngân hàng LPBank có thu nhập bình quân tăng 9,3 triệu đồng so với mức bình quân của cả năm 2025.

Ngược lại, thu nhập nhân viên SHB giảm 7 triệu đồng/tháng so với mức thu nhập bình quân năm 2025. Tuy nhiên, mức thu nhập nhân viên SHB thường tăng mạnh vào nửa cuối năm.

Đáng chú ý, hai “ông lớn” khối thương mại cổ phần là Techcombank và VPBank đều ghi nhận sự sụt giảm về thu nhập nhân viên, lần lượt giảm 1 triệu đồng và 5,4 triệu đồng xuống 46 triệu và 35,7 triệu.

Dù cho thu nhập nhân viên lên đến gần 50 triệu đồng/tháng, nhưng Techcombank đã không còn nắm giữ vị trí số 1 như các năm trước đó.

Như vậy, thứ tự trong top 10 ngân hàng cho thu nhập nhân viên cao nhất đã có sự xáo trộn đáng kể so với năm 2025. Xếp hạng của năm 2025 lần lượt là: Techcombank, VietinBank, BIDV, SHB, Vietcombank, VPBank, MB, NCB, HDBank, ACB.

Tuy nhiên, "trật tự cũ" có thể sẽ được tái lập trong nửa cuối năm nay khi các ngân hàng báo cáo chi tiết mức chi cho nhân viên trong báo cáo tài chính cuối năm.

Đáng chú ý, trong 27 ngân hàng được thống kê, không ngân hàng nào có thu nhập bình quân nhân viên dưới 20 triệu đồng/tháng. Hiện Saigonbank và VietBank là hai ngân hàng có thu nhập bình quân nhân viên thấp nhất hệ thống, lần lượt là 20 và 20,45 triệu đồng/người/tháng.