Trong gần 30 năm xây dựng và phát triển, Masan Group là một trong những doanh nghiệp tiêu dùng - bán lẻ hàng đầu tại Việt Nam, mục tiêu cung cấp sản phẩm và dịch vụ thiết yếu chất lượng cho hơn 100 triệu người tiêu dùng trong nước và quốc tế.

Hệ sinh thái của Masan gồm nhiều lĩnh vực tiềm năng tăng trưởng như: Hàng tiêu dùng nhanh (Masan Consumer với Chin-Su, Nam Ngư, Omachi, Kokomi, Wake-Up 247, Vinacafé), thịt có thương hiệu (Masan MEATLife với MEATDeli, Ponnie, Heo Cao Bồi), bán lẻ (WinCommerce với WinMart, WinMart+), trà và cà phê (Phúc Long Heritage), cùng vật liệu công nghệ cao (Masan High-Tech Materials).

Không chỉ dừng lại ở việc phục vụ tốt hơn cho 100 triệu người tiêu dùng trong nước, Masan đang hướng tới chiến lược “Go Global - Make Vietnamese Foods Global Foods” - đưa ẩm thực Việt ra toàn cầu. Đến nay, các thương hiệu lớn của Masan đã có mặt tại hơn 20 quốc gia và vùng lãnh thổ, chinh phục những thị trường khó tính như Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Úc… Đây là minh chứng rõ ràng cho sức cạnh tranh và giá trị thương hiệu ẩm thực Việt Nam trên bản đồ toàn cầu.

Trong nhiều năm qua, Masan thuộc Top 10 doanh nghiệp tư nhân nộp ngân sách lớn nhất Việt Nam với mức đóng góp 4.000 - 5.000 tỷ đồng/năm; đồng thời lọt vào Top 500 doanh nghiệp lớn nhất Đông Nam Á của Fortune, Top công ty niêm yết tốt nhất Việt Nam (do Forbes bình chọn) ...

Tại Phân khu "Khởi nghiệp kiến quốc" của Triển lãm, cùng với các doanh nghiệp tiêu biểu, các thương hiệu của Masan góp phần lan tỏa niềm tự hào như: Chin-Su, Omachi, Nam Ngư, Vinacafé BH, MEATDeli, ...

Đại diện Công ty Cổ phần Tập đoàn Masan cho biết: “Tham gia Triển lãm dịp này là một hoạt động quan trọng của doanh nghiệp, thể hiện niềm tự hào được là một phần của hành trình “80 năm Độc lập - Tự do - Hạnh phúc”. Những năm qua, chúng tôi đã không ngừng đổi mới sáng tạo để mang đến những sản phẩm tốt hơn, đáp ứng mọi nhu cầu của người tiêu dùng Việt Nam. Đồng thời, nỗ lực đưa sản phẩm, thương hiệu Việt vươn xa toàn cầu, khẳng định trí tuệ và bản lĩnh Việt Nam trên bản đồ thế giới”.

Triển lãm có 230 gian hàng trưng bày trong nhà và ngoài trời với diện tích 250.900 m² với rất nhiều hoạt động quy mô lớn, đặc sắc. Đây là sự kiện có quy mô toàn quốc, trưng bày nhiều hiện vật, hình ảnh từ 34 tỉnh, thành phố, 28 bộ ngành, 94 doanh nghiệp tư nhân và 12 doanh nghiệp nhà nước.

Công ty Cổ phần Tập đoàn Masan tin vào triết lý “doing well by doing good”, xác định sứ mệnh cung cấp các sản phẩm và dịch vụ vượt trội cho 100 triệu người dân Việt Nam và trên thế giới. Masan hiện thực hóa tầm nhìn này bằng cách thúc đẩy năng suất thông qua những phát kiến mới, áp dụng công nghệ, xây dựng thương hiệu mạnh và tập trung hiện thực hóa những cơ hội lớn gắn với cuộc sống hằng ngày của đại đa số người dân. Các công ty thành viên và liên kết của Masan là những công ty dẫn đầu các lĩnh vực hàng tiêu dùng nhanh, thịt có thương hiệu, bán lẻ, chuỗi F&B, dịch vụ tài chính, viễn thông và sản xuất vật liệu công nghiệp có giá trị gia tăng. Đây là những lĩnh vực đang tăng trưởng cao tại Việt Nam.

Vĩnh Phú