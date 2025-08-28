Triển lãm Thành tựu kinh tế - xã hội chào mừng kỷ niệm 80 năm Quốc khánh với chủ đề “Rạng rỡ Việt Nam: 80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc” diễn ra từ hôm nay tới 5/9 tại Trung tâm triển lãm quốc gia (Đông Anh, Hà Nội).

Trong khuôn khổ triển lãm có không gian trưng bày của Bộ Dân tộc và Tôn giáo với tinh thần Đồng hành - Hòa hợp - Phát triển, thể hiện mối liên kết giữa các dân tộc và tôn giáo trong một cộng đồng thống nhất.

Ông Trần Tuấn Anh - Phó vụ trưởng Vụ Tuyên truyền công tác dân tộc, tôn giáo - cho biết không gian trưng bày của Bộ Dân tộc và Tôn giáo giới thiệu những thành tựu nổi bật trong thực hiện công tác dân tộc, chính sách dân tộc, tôn giáo và sự đóng góp quan trọng của đồng bào các dân tộc thiểu số, tín đồ tôn giáo vào thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước trong 80 năm qua.

Mục đích là khơi dậy lòng yêu nước, tinh thần tự hào dân tộc, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc; quảng bá hình ảnh con người, đất nước Việt Nam hòa bình, ổn định, đa văn hóa và tôn trọng tự do tín ngưỡng, tôn giáo; tích cực quảng bá tiềm năng, thế mạnh của vùng dân tộc thiểu số và miền núi để thu hút sự quan tâm của các nhà đầu tư, tổ chức trong và ngoài nước đến khu vực đặc thù này.

Demo không gian trưng bày của Bộ Dân tộc và Tôn giáo

Những điểm nhấn chính trong không gian trưng bày của Bộ Dân tộc và Tôn giáo gồm:

Chuyên đề về công tác dân tộc giới thiệu quá trình lịch sử cách mạng Việt Nam gắn với công tác dân tộc; những đóng góp của đồng bào các dân tộc trong các cuộc kháng chiến cũng như trong quá trình xây dựng và đổi mới đất nước; kết quả thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia ở vùng dân tộc thiểu số; văn hóa vật thể, phi vật thể đặc sắc, phong tục, tập quán của đồng bào dân tộc thiểu số; những đóng góp của cơ quan quản lý nhà nước về công tác dân tộc qua các thời kỳ...

Chuyên đề về công tác tôn giáo giới thiệu chủ trương, chính sách tôn giáo của Đảng, Nhà nước; đóng góp của đồng bào các tôn giáo trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; sự phát triển trong đời sống của đồng bào tín đồ tôn giáo; các công trình, di tích, sinh hoạt tôn giáo của các tôn giáo...

Chuyên đề về Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát giới thiệu sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với vấn đề nhà ở của người dân; những kết quả của Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát - công trình quốc gia đặc biệt của nghĩa Đảng, tình dân.

“Trong những ngày diễn ra triển lãm, khách tham quan có thể trải nghiệm nhiều hoạt động sôi động, hấp dẫn tại không gian trưng bày của Bộ Dân tộc và Tôn giáo, như tương tác với robot, trải nghiệm màn hình cảm ứng để tìm hiểu thông tin về 54 dân tộc và 16 tôn giáo tại Việt Nam... Bên cạnh đó, có nhiều chương trình nghệ thuật, trình diễn trang phục truyền thống của các dân tộc thiểu số, trải nghiệm các loại nhạc cụ dân tộc...” - đại diện Vụ Tuyên truyền công tác dân tộc, tôn giáo thông tin thêm.