Sáng 22/4, Mason Nguyễn cùng đại diện công ty tổ chức buổi gặp gỡ truyền thông tại TPHCM nhằm gửi lời xin lỗi trực tiếp, đầy đủ thay vì chỉ dừng lại ở những dòng trạng thái trên mạng xã hội.

Câu chuyện bắt nguồn từ tối 13/4, khi Mason Nguyễn xuất hiện cùng B Ray, 24k.Right và Gill trong một buổi livestream giao lưu. Tại đây, B Ray đã rap nhắc thẳng tên AMEE và sử dụng cụm từ "em xinh" - vốn gắn với dàn nữ nghệ sĩ của chương trình Em xinh say hi - trong một ngữ cảnh bị cộng đồng mạng đánh giá là dung tục, mang hàm ý quấy rối.

Làn sóng phẫn nộ không chỉ nhắm vào B Ray mà còn lan sang Mason, khi khoảnh khắc nam nghệ sĩ bật cười và thốt lên "Dữ quá vậy" bị ghi lại và phát tán rộng rãi, bị diễn giải là thái độ đồng tình hoặc cổ xúy.

Mason Nguyễn chính thức lên tiếng xin lỗi.

Tại buổi gặp gỡ, Mason thừa nhận lời xin lỗi được đăng tải ngay sau sự việc chưa đầy đủ do phát xuất từ cảm xúc hối lỗi nhất thời nên câu chữ chưa được hoàn thiện.

Về phản ứng cười gây tranh cãi, Mason lý giải đây là phản xạ hình thành từ nhiều năm theo dõi và tham gia môi trường underground - nơi văn hóa "hú" cổ vũ rapper mỗi khi họ đẩy tông lên ở câu kết của đoạn là điều hoàn toàn bình thường, không phân biệt nội dung câu đó có ý nghĩa gì. Tuy nhiên, anh nhấn mạnh việc kể ra điều này không phải để biện hộ mà chỉ để người nghe hiểu rõ hơn xuất phát điểm của hành động, không phải xuất phát từ thái độ coi thường phụ nữ.

Mason Nguyễn chia sẻ về sự việc:

Mason thẳng thắn thừa nhận điều lẽ ra phải làm là lên tiếng ngay tại chỗ.

Nam nghệ sĩ cho biết mình cả nể vì B Ray, 24k.Right và Gill đều là những người anh trong nghề, còn anh là người nhỏ tuổi nhất trong nhóm. Sự e dè đó khiến Mason không thể bày tỏ quan điểm ngay lúc đó - anh thẳng thắn thừa nhận đây là thiếu sót.

Bài học được Mason đúc rút là phải "giữ lại vài giây" để xem xét lại nội dung vừa xảy ra, từ đó đưa ra thái độ phù hợp hơn thay vì hành động theo phản xạ. Anh cam kết sẽ áp dụng nếu đối mặt với tình huống tương tự trong tương lai.

Về mối quan hệ với B Ray sau sự việc, Mason cho biết B Ray đã chủ động nhắn tin nhận lỗi và khuyến khích các thành viên trong nhóm nên đối mặt, thừa nhận sai thay vì biện hộ. Nhóm 4 người vẫn duy trì quan hệ anh em bình thường nhưng theo Mason, ai sai thì phải nói thẳng.

Đại diện của Mason Nguyễn cho biết công ty đã chờ khoảng 5-6 ngày để dư luận lắng xuống trước khi tổ chức buổi gặp gỡ, nhằm đảm bảo thông điệp được tiếp nhận trong trạng thái bình tĩnh thay vì bị cuốn vào làn sóng tấn công. Bên cạnh đó, công ty cũng đã tham vấn luật sư cho các nội dung bị lan truyền sai lệch về Mason Nguyễn và sẽ có biện pháp pháp lý nếu cần.

Trước câu hỏi liệu anh có tiếp tục hoạt động cùng nhóm 4 người sau sự việc này hay không, Mason không né tránh. Anh cho rằng việc rút lui hoặc tránh mặt nhau chính là đang trốn tránh và tự tước đi cơ hội chứng minh bản thân.

"Vẫn là 4 con người này đấy nhưng sẽ không bao giờ có một trường hợp như thế này xảy ra một lần nữa", anh cam kết.

Ảnh, video: HM