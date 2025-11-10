Việt Nam đang tăng tốc mạnh mẽ trong tiến trình phát triển nền kinh tế số và trở thành một trong những thị trường năng động nhất Đông Nam Á về thanh toán số. Tính đến cuối năm 2024, cả nước ghi nhận hơn 204,5 triệu tài khoản thanh toán cá nhân và 154 triệu thẻ đang hoạt động, với gần 87% người trưởng thành sở hữu tài khoản ngân hàng. Trong quý I/2025, các giao dịch qua mã QR tăng tới 81% so với cùng kỳ năm trước, phản ánh xu hướng chuyển dịch mạnh mẽ sang thanh toán không dùng tiền mặt trên toàn quốc.

Ông Sharad Jain, Giám đốc quốc gia của Mastercard tại Việt Nam, Lào và Campuchia, gần đây đã có bài trình bày với chủ đề “Trao quyền cho mọi người thông qua thanh toán an toàn và dễ tiếp cận”, khẳng định cam kết của Mastercard trong việc đồng hành cùng Việt Nam thúc đẩy nền kinh tế không tiền mặt, đồng thời tiếp thu các xu hướng đổi mới toàn cầu.

Ông Sharad Jain, Giám đốc Quốc gia Mastercard tại Việt Nam, Campuchia và Lào chia sẻ tầm nhìn về thanh toán số an toàn và dễ tiếp cận

Củng cố lòng tin thông qua công nghệ thông minh

Khi hệ sinh thái số tại Việt Nam không ngừng phát triển, niềm tin trở thành nền tảng của mọi tương tác trong thế giới số. Năm 2024, các cuộc tấn công mạng đã gây thiệt hại toàn cầu lên tới 9,5 nghìn tỷ USD, tội phạm mạng gây thiệt hại tương đương GDP nền kinh tế thứ ba thế giới, chỉ sau Mỹ và Trung Quốc. Dự báo đến năm 2029, con số này sẽ đạt 15,6 nghìn tỷ USD, tăng 64% một phần do sự bùng nổ của AI tạo sinh. Tuy nhiên, Mastercard đang biến chính công nghệ này thành lợi thế phòng vệ.

Hệ thống Decision Intelligence Pro của Mastercard ứng dụng AI được huấn luyện trên một nghìn tỷ điểm dữ liệu, giúp đánh giá từng giao dịch chỉ trong chưa đầy 50 mili-giây, tăng khả năng phát hiện gian lận lên tới 300%. Song song đó, giải pháp Consumer Fraud Risk - hiện đã được triển khai tại Vương quốc Anh - có thể ngăn chặn các vụ lừa đảo thanh toán mạo danh ngay trước khi tiền bị chuyển khỏi tài khoản của nạn nhân.

Trên toàn cầu, Mastercard đã xử lý 159 tỷ giao dịch trong năm 2024, và đầu tư 10,6 tỷ USD vào đổi mới công nghệ an ninh mạng từ năm 2019. Trong ba năm qua, công nghệ của công ty đã giúp ngăn chặn hơn 47,9 tỷ USD thiệt hại do gian lận trên toàn thế giới.

Mastercard cũng đang dẫn đầu xu hướng toàn cầu chuyển đổi sang công nghệ mã hoá thẻ (tokenization) - thay thế số thẻ truyền thống bằng các mã token được mã hóa riêng biệt, giúp ngăn chặn việc rò rỉ thông tin nhạy cảm. Nhờ đó, tội phạm mạng sẽ khó đánh cắp thông tin thẻ hơn, bởi nhiều số thẻ sẽ được loại bỏ khỏi thẻ vật lý.

Ngoài việc nâng cao mức độ bảo mật, công nghệ tokenization còn loại bỏ yêu cầu nhập thủ công số thẻ hoặc mã OTP, mang lại trải nghiệm thanh toán liền mạch, tiện lợi và an toàn. Đến năm 2030, Mastercard đặt mục tiêu 100% giao dịch thẻ tại Việt Nam sẽ được mã hóa bằng token và xác thực an toàn.

Người trẻ hào hứng với các trải nghiệm số

Trao quyền để mọi người cùng bước vào nền kinh tế số

Đằng sau thành công của hành trình chuyển đổi thanh toán tại Việt Nam là một sứ mệnh quan trọng: đảm bảo không ai bị bỏ lại phía sau. Mặc dù hạ tầng số đang phát triển nhanh chóng, 62% dân số Việt Nam vẫn sống tại khu vực nông thôn, nơi việc tiếp cận các dịch vụ tài chính còn nhiều hạn chế.

Mastercard góp phần cùng Việt Nam trong mục tiêu mở rộng các giải pháp tài chính an toàn và dễ tiếp cận đến từng hộ gia đình. Những công nghệ như định danh điện tử (eKYC), xác thực sinh trắc học và mạng lưới thanh toán QR đang giúp hàng triệu người dùng mới tiếp cận dịch vụ tài chính một cách nhanh chóng và an toàn.

Công ty cũng thúc đẩy việc xây dựng hệ sinh thái hợp tác, nơi chính phủ, ngân hàng, công ty fintech và doanh nghiệp công nghệ cùng đồng sáng tạo các giải pháp tài chính toàn diện. Tại Việt Nam, những mối quan hệ hợp tác này đã thúc đẩy mạnh mẽ việc chấp nhận thanh toán QR, ngân hàng số và thanh toán không tiếp xúc, giúp các tiểu thương, doanh nghiệp khởi nghiệp ở nông thôn và người tiêu dùng hằng ngày có thể tham gia trọn vẹn vào nền kinh tế số.

Với hơn 15 năm hợp tác cùng Việt Nam, Mastercard tiếp tục đồng hành cùng các ưu tiên số của quốc gia, thúc đẩy niềm tin, tính bao trùm và đổi mới. Bằng việc kết hợp công nghệ bảo mật dựa trên AI, hệ thống thanh toán liên thông, và các công cụ tài chính dễ tiếp cận, Mastercard đang góp phần xây dựng một nền kinh tế số an toàn, liền mạch và bao trùm, trao quyền cho mọi cá nhân và doanh nghiệp.

Phương Dung