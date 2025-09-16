Khi không gian sống chuẩn sống quốc tế không còn là đặc quyền của số ít

Theo Knight Frank - The Wealth Report 2025, Việt Nam nằm trong nhóm quốc gia có tốc độ gia tăng tầng lớp giàu nhanh nhất thế giới, với số lượng cá nhân siêu giàu (UHNWIs) dự kiến tăng hơn 45% từ nay đến năm 2030. Dự kiến, đến năm 2027, tổng tài sản tài chính cá nhân tại Việt Nam dự kiến sẽ đạt khoảng 600 tỷ USD.

Tuy nhiên, bên cạnh nhóm giàu và siêu giàu, nhóm khách hàng Affluent - những cá nhân trẻ, thành đạt và có năng lực tài chính vững vàng, đang gia tăng nhanh chóng cả về số lượng lẫn độ am hiểu - cũng góp phần mở rộng đáng kể nhu cầu đối với không gian sống xứng tầm. Theo báo cáo Vietnam Consumer Trends 2024, hiện nay hơn 50% số hộ gia đình tại Việt Nam đã thuộc nhóm từ trung lưu trở lên, với thu nhập bình quân ngày càng cải thiện.

Chính sự mở rộng nhanh chóng này đã kéo theo thay đổi lớn trong nhu cầu không gian sống: người mua nhà không chỉ tìm kiếm một nơi an cư tiện nghi, mà còn mong muốn một không gian thể hiện vị thế xã hội.

Thực tế, theo Hiệp hội Môi giới Bất động sản Việt Nam, năm 2024 phân khúc bất động sản cao cấp đã chiếm 25% nguồn cung mới, với tỷ lệ hấp thụ lên tới 64%, phản ánh sức hút mạnh mẽ của phân khúc này.

Ngôi nhà giờ đây được xem như một tác phẩm nghệ thuật, một bộ sưu tập mà ở đó, mỗi chi tiết đều mang hình ảnh, dấu ấn của người sở hữu

Tuy nhiên, trong khi nhóm khách hàng HNWI và UHNWI tại Việt Nam có nhiều cơ hội tiếp cận với các sản phẩm bất động sản hàng hiệu quốc tế, thì nhóm khách hàng trung lưu và thượng trung lưu - nhóm khách hàng đang lớn mạnh và giàu khát khao trải nghiệm - lại chưa được đáp ứng tương xứng.

Đây chính là “khoảng trống” thị trường mà Masterise Homes lựa chọn để dẫn dắt bằng một hướng đi mới - kiến tạo không gian sống xứng tầm đáp ứng được nhu cầu cho nhiều phân khúc khách hàng, mở rộng giá trị chuẩn sống quốc tế đến gần hơn với người Việt.

Đó cũng là lý do khái niệm Branded Living - không gian sống hàng hiệu trong bất động sản của Masterise Homes ra đời, mở ra một chương mới trong lịch sử của “nhà” tại Việt Nam.

Hành trình kiến tạo chuẩn mực Branded Living tại Việt Nam

Theo quan niệm quốc tế, một dự án bất động sản hàng hiệu được xác lập dựa trên 5 yếu tố cốt lõi: Vị trí đắt giá, Tính riêng tư, Thương hiệu danh tiếng, Trải nghiệm đặc quyền và Giá trị di sản.

Là đơn vị tiên phong mang mô hình này vào Việt Nam, Masterise Homes không dừng lại ở việc tiếp nhận và phát triển những chuẩn mực đã định sẵn mà còn kế thừa, mở rộng thành một định nghĩa toàn diện hơn và mang chiều sâu trải nghiệm hơn.

Tại các dự án hàng hiệu của Masterise Homes, tiện ích và dịch vụ được “may đo” theo tiêu chuẩn quốc tế, mang đến trải nghiệm sống trọn vẹn. Ảnh phối cảnh

Theo đó, khái niệm không gian sống hàng hiệu được Masterise Homes định nghĩa dựa trên bốn tiêu chí: sự tinh tế, chỉn chu trong từng chi tiết thiết kế và vận hành; tinh thần di sản hiện hữu trong từng không gian sống; chất lượng quốc tế được công nhận; và khả năng gia tăng giá trị bền vững theo thời gian.

Trên hành trình đưa khái niệm này đến gần hơn với người Việt, Masterise Homes không chỉ hợp tác cùng những thương hiệu danh giá bậc nhất thế giới để đáp ứng nhu cầu của phân khúc khách hàng HNWIs và UHNWIs mà còn mở rộng phát triển sang các dòng sản phẩm mang dấu ấn riêng, kế thừa và áp dụng những tiêu chuẩn khắt khe của bất động sản hàng hiệu nhưng với mức độ bản địa hóa và cá nhân hóa phù hợp với thị trường Việt Nam.

Lumière Series và Masteri Collection là những ví dụ tiêu biểu. Đều là những dòng sản phẩm cao cấp với chất lượng theo chuẩn quốc tế, nếu Masteri Collection phục vụ nhóm khách hàng trẻ, thành đạt và năng động tại các đô thị lớn, thì Lumière Series hướng đến những chủ nhân đề cao chiều sâu trải nghiệm và tìm kiếm không gian sống hài hòa cùng thiên nhiên, nuôi dưỡng sự cân bằng trọn vẹn giữa thân - tâm - trí.

Nhờ sự chỉn chu trong từng chi tiết, Masterise Homes không chỉ nâng cao chất lượng sống cho từng nhóm khách hàng mục tiêu, mà còn đảm bảo giá trị đầu tư lâu dài, góp phần xây dựng một nền tảng phát triển bền vững cho thị trường bất động sản cao cấp tại Việt Nam.

The Rivus - một trong những dự án hàng hiệu nổi bật của Masterise Homes - nơi vị thế được khẳng định bằng chuẩn mực toàn cầu. Ảnh phối cảnh

Chia sẻ về chiến lược khác biệt của Masterise Homes, bà Thi Anh Đào - Giám đốc Khối Marketing cho biết: “Dù là sản phẩm hợp tác quốc tế hay thương hiệu riêng, bộ sưu tập hàng hiệu trong bất động sản của chúng tôi đều mang một triết lý phát triển xuyên suốt: kiến tạo phong cách sống chuẩn quốc tế, nơi cư dân tìm thấy sự cộng hưởng giữa giá trị cá nhân và dấu ấn không gian sống, giữa văn hóa địa phương và lối sống toàn cầu. Đó là sự an tâm trong từng dịch vụ, sự chỉn chu trong từng trải nghiệm, và cảm giác tự hào khi được sống trong một không gian phản chiếu đúng phong cách sống và đẳng cấp của chính mình”.

Có thể thấy, chiến lược phát triển sản phẩm thương hiệu Masterise Homes không đơn thuần là bổ sung danh mục, mà là một bước đi chiến lược nhằm nâng tầm chất lượng cuộc sống của người Việt, mang tới chuẩn mực sống tương xứng với vị thế của họ. Cùng với tầm nhìn khác biệt này, không ngạc nhiên khi Masterise Homes tiếp tục khẳng định vị thế tiên phong, góp phần dẫn dắt xu hướng phát triển mới cho thị trường bất động sản hàng hiệu tại Việt Nam.

Cao Hoàng