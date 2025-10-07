Sau 4 năm vận hành, hệ thống thanh toán của tuyến đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông đã trở nên lạc hậu. Trong khi đó, tuyến Metro số 3, đoạn Nhổn - Ga Hà Nội (Metro 3.1) vẫn đang sử dụng thiết kế cũ từ hơn 10 năm trước, hành khách phải bỏ tiền mặt vào máy và nhận xu để qua cổng.

Để làm mới phương thức thanh toán, tạo thuận lợi cho hành khách, đơn vị vận hành đang thử nghiệm hệ thống thanh toán điện tử mới cho tuyến đường sắt trên cao Cát Linh - Hà Đông, cho phép hành khách sử dụng căn cước công dân, thẻ visa hoặc mã QR để qua cổng soát vé.

Thông tin này được ông Khuất Việt Hùng, Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH MTV Đường sắt Hà Nội, cho biết tại Hội thảo "Một chạm vạn niềm tin - kiến tạo tương lai thanh toán số" do Báo Tiền Phong phối hợp cùng Napas tổ chức sáng 7/10.

Theo ông Hùng, đây là bước tiến quan trọng trong lộ trình hiện đại hóa giao thông công cộng của Hà Nội, hướng tới trải nghiệm đi tàu điện không tiền mặt.

Ông Khuất Việt Hùng: Thanh toán vé tàu Cát Linh - Hà Đông chỉ mất 0,2 giây. Ảnh: Việt Linh

Việc nâng cấp lần này nằm trong kế hoạch phối hợp giữa Công an TP Hà Nội, Sở Xây dựng, UBND thành phố với sự hỗ trợ công nghệ và tài chính từ Visa và các ngân hàng đối tác.

Đến nay, hệ thống bộ nhớ đệm đã được hoàn thiện và vận hành ổn định tại toàn bộ 12 ga trên tuyến Cát Linh - Hà Đông. Các cổng soát vé mới tích hợp đầu đọc đa chức năng, có thể nhận diện và xử lý mọi loại thẻ - từ căn cước công dân gắn chip đến thẻ thanh toán quốc tế.

"Thử nghiệm ban đầu cho thấy tốc độ xử lý rất nhanh: Lần đầu quét căn cước chỉ mất 1 giây, các lần sau giảm xuống còn 0,2 giây”, ông Khuất Việt Hùng nói.

Song song với phần cứng, ứng dụng Hà Nội Metro cũng được phát triển, cho phép hành khách mua vé trực tuyến và lựa chọn hai chế độ sử dụng: “Phi định danh” dành cho vé lượt và “định danh” dành cho vé ngày, tuần hoặc tháng.

Đây là bước mở rộng từ phần cứng sang nền tảng số, cho phép hành khách trải nghiệm thanh toán và kiểm soát vé hoàn toàn trực tuyến.

Với chế độ định danh, hệ thống sẽ nhận diện khuôn mặt hành khách qua camera tại cổng, đối chiếu với dữ liệu trên căn cước công dân để tăng tính bảo mật và an toàn.

Ông Khuất Việt Hùng cho biết dự án đang trong giai đoạn hoàn thiện thủ tục, chờ UBND và Sở Xây dựng phê duyệt quy trình soát vé. Dự kiến đến cuối năm nay, 148 cổng mới sẽ được lắp đặt tại toàn bộ tuyến Cát Linh - Hà Đông, sẵn sàng phục vụ hành khách.

Sau khi kết thúc hợp đồng bảo hành hệ thống của tuyến Metro 3.1 vào tháng 12 tới, công nghệ thanh toán thông minh này sẽ được triển khai mở rộng sang các tuyến mới.

“Về lâu dài, hệ thống được thiết kế có khả năng liên thông giữa các tuyến metro, xe buýt, và thậm chí kết nối với nền tảng đặt vé quốc gia trên ứng dụng VNeID của Bộ Công an”, ông Hùng thông tin.

Sự kết hợp giữa giao thông công cộng và hạ tầng thanh toán số được kỳ vọng sẽ tạo ra bước chuyển lớn trong thói quen di chuyển của người dân, giảm sử dụng tiền mặt, tăng tính tiện lợi, minh bạch và an toàn - hướng tới mục tiêu xây dựng Hà Nội trở thành thành phố thông minh trong tương lai gần.