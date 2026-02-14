Ted E. Docks, đặc vụ phụ trách FBI tại Boston (Mỹ), nhận định những kẻ lừa đảo núp bóng người tìm kiếm tình yêu thực chất chỉ nhắm vào tài khoản ngân hàng của nạn nhân. Ông khuyến cáo vũ khí tốt nhất để đối phó là "một liều thuốc hoài nghi".

Giới chức Mỹ đặc biệt cảnh báo về việc gia tăng sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong các chiêu trò này. Kẻ gian đang tận dụng các công cụ AI để tạo ra hình ảnh giả mạo và chỉnh sửa lỗi ngữ pháp, văn phong nhằm khiến hồ sơ trở nên đáng tin cậy hơn.

Trong một mô hình lừa đảo đầu tư núp bóng quan hệ tình cảm, thường được gọi là "mổ lợn" (pig butchering - thuật ngữ ám chỉ việc vỗ béo nạn nhân trước khi chiếm đoạt tài sản), kẻ gian bắt đầu bằng việc sử dụng hồ sơ, hình ảnh, video và giọng nói giả để tiếp cận mục tiêu trên mạng xã hội, ứng dụng hẹn hò hoặc qua tin nhắn.

Sau khi thiết lập liên lạc thường xuyên, chúng khoe khoang đã kiếm được lợi nhuận lớn từ giao dịch tiền điện tử, kim loại quý hoặc ngoại tệ và đề nghị hướng dẫn nạn nhân làm điều tương tự.

Theo FBI, nạn nhân sau đó bị dẫn dụ đến các nền tảng giao dịch gian lận do tổ chức tội phạm điều hành và chịu thua lỗ nặng nề.

Theo Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai, loại hình lừa đảo này ước tính khiến người Mỹ thiệt hại khoảng 10 tỷ USD mỗi năm.

Các văn phòng thực địa của FBI ghi nhận hàng chục triệu USD thất thoát trong năm ngoái, bao gồm 40 triệu USD tại khu vực San Francisco.

Riêng văn phòng FBI Boston báo cáo hơn 700 người tại các bang Massachusetts, Maine, New Hampshire và Rhode Island đã trở thành nạn nhân trong năm 2025, với tổng thiệt hại khoảng 20 triệu USD.

Điển hình là trường hợp một người đàn ông ở Derry (bang New Hampshire) đã mất trắng 1,5 triệu USD. Nạn nhân bị một phụ nữ lạ mặt thuyết phục đầu tư vào trang web tiền điện tử giả mạo chỉ sau vài tháng hẹn hò trực tuyến.

FBI đưa ra các dấu hiệu "báo động đỏ" cần lưu ý, bao gồm: Nỗ lực lôi kéo đối phương chuyển sang liên lạc ngoài ứng dụng hẹn hò hoặc mạng xã hội ngay lập tức; Yêu cầu tiền mặt khẩn cấp vì khủng hoảng cá nhân; Tỏ tình hoặc thề thốt yêu đương quá nhanh chóng; Lấy lý do đang làm việc hoặc công tác nước ngoài để tránh gặp mặt trực tiếp.

Cơ quan này khuyến nghị người dân nên chậm lại, đặt câu hỏi và tuyệt đối không gửi tiền hay chia sẻ thông tin cá nhân (như tài khoản ngân hàng, số An sinh Xã hội) với người lạ hoặc người chỉ mới nói chuyện trực tuyến.

Bất kỳ ai trở thành nạn nhân của lừa đảo tình cảm cần báo cáo ngay lập tức cho Trung tâm Khiếu nại Tội phạm Internet của FBI.

(Theo The Hill)