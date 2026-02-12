Bộ Công an Trung Quốc hôm đầu tuần thông báo đã hoàn tất việc di lý hơn 1.500 nghi phạm hình sự bị bắt giữ trong chiến dịch phối hợp giữa ba nước Trung Quốc, Myanmar và Thái Lan. Mục tiêu của chiến dịch là các tụ điểm cờ bạc trực tuyến và lừa đảo viễn thông tại khu vực Myawaddy, Myanmar.

Công an các tỉnh Sơn Đông và Khu tự trị Choang Quảng Tây phối hợp hộ tống hơn 1.500 nghi phạm lừa đảo viễn thông trở về Trung Quốc. Ảnh chụp màn hình

Theo cơ quan này, hơn 630 tòa nhà liên quan đến hoạt động lừa đảo tại khu phức hợp KK (KK Park) ở Myawaddy đã bị phá dỡ. Toàn bộ nghi phạm dính líu đến lừa đảo viễn thông đã được đưa về Trung Quốc, đánh dấu bước tiến quan trọng trong nỗ lực trấn áp tội phạm xuyên biên giới theo giai đoạn.

Đầu năm 2025, Trung Quốc, Myanmar và Thái Lan đã thiết lập cơ chế phối hợp cấp bộ trưởng để chống lừa đảo viễn thông và thực hiện nhiều chiến dịch chung. Riêng trong năm nay, lực lượng đặc nhiệm Trung Quốc, với sự hỗ trợ từ đại sứ quán tại hai nước sở tại, đã tổ chức nhiều cuộc tham vấn và thực hiện thành công 10 đợt di lý nghi phạm.

Một quan chức Bộ Công an Trung Quốc khẳng định nước này sẽ tiếp tục tăng cường hợp tác thực thi pháp luật quốc tế, mở rộng quy mô truy quét, triệt phá tận gốc các sào huyệt tội phạm và truy bắt đối tượng cầm đầu.

Trước đó, Bộ Công an Trung Quốc cho biết từ tháng 10/2025, Myanmar đã triển khai đợt trấn áp mới tại Myawaddy và các khu vực lân cận theo thỏa thuận ba bên. Ngày 15/12/2025, cảnh sát ba nước đã kiểm tra các điểm nóng, bao gồm khu KK và Thành phố mới Châu Á - Thái Bình Dương (Asia Pacific New City). Tính đến ngày 25/12/2025, hơn 7.600 công dân Trung Quốc nghi liên quan đến cờ bạc và lừa đảo tại khu vực này đã bị trục xuất về nước.

Trong hội nghị trực tuyến toàn quốc ngày 5/2, Bộ trưởng Bộ Công an Wang Xiaohong tuyên bố Trung Quốc sẽ siết chặt quản lý toàn diện đối với nhân sự, sim thẻ điện thoại và mạng lưới liên quan đến lừa đảo.

4 gia tộc tội phạm lớn vùng Kokang đền tội

Trung Quốc đã xử tử các thành viên cầm đầu của 4 gia tộc tội phạm lớn tại Myanmar, khẳng định quyết tâm loại bỏ "ung nhọt" lừa đảo viễn thông gây hại cho an ninh khu vực.

Khoảng 200 công dân Trung Quốc bị tình nghi có liên quan đến lừa đảo viễn thông ở Myawaddy, Myanmar, bị di lý về nước ngày 20/2/2025. Ảnh: Tân Hoa Xã

Ge Hongliang, Phó Giám đốc Học viện Nghiên cứu ASEAN tại Đại học Dân tộc Quảng Tây, nhận định vấn nạn lừa đảo viễn thông và trực tuyến đã giáng đòn mạnh vào kinh tế, quan hệ ngoại giao và an ninh khu vực giữa Trung Quốc và các nước ASEAN.

Việc đưa các băng đảng tội phạm nhà họ Ming và Bai ra công lý là minh chứng cho quyết tâm sắt đá của Bắc Kinh trong việc loại bỏ "khối ung nhọt" xã hội này. Ông Ge nhấn mạnh tầm quan trọng của việc Trung Quốc và ASEAN phối hợp xóa sổ các khu tổ hợp lừa đảo.

Theo Tân Hoa Xã, ngày 2/2, Trung Quốc đã thi hành án tử hình đối với 4 thành viên cầm đầu băng đảng gia tộc họ Bai ở miền Bắc Myanmar vì các tội danh giết người, lừa đảo viễn thông và buôn bán ma túy. Trước đó, vào ngày 29/1, 11 bị cáo thuộc tổ chức tội phạm gia tộc họ Ming cũng đã bị xử tử.

Tính đến nay, toàn bộ 4 gia tộc tội phạm lớn tại vùng Kokang, miền Bắc Myanmar - gồm Ming, Bai, Wei và Liu - đều đã bị đưa vào quy trình xét xử.

Ngày 2/2, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lin Jian cho biết nước này đã phối hợp tích cực với Myanmar và các quốc gia khác để trấn áp tội phạm xuyên biên giới. Ông khẳng định các nỗ lực này đã đạt kết quả tốt, giúp bảo vệ an toàn tính mạng, tài sản của người dân và duy trì trật tự hợp tác khu vực.

Bắc Kinh cam kết tiếp tục làm sâu sắc hơn hợp tác thực thi pháp luật quốc tế, tăng cường đấu tranh chống lừa đảo viễn thông, cờ bạc trực tuyến và các hoạt động tội phạm xuyên biên giới khác.

(Theo China Daily, Global Times)