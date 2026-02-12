Hàng triệu người dùng tại Nga đã đột ngột mất kết nối với dịch vụ nhắn tin mã hóa WhatsApp. Cơ quan giám sát Internet Roskomnadzor đã xóa ứng dụng này khỏi danh mục trực tuyến quốc gia, khiến việc truy cập trở nên bất khả thi nếu không sử dụng các biện pháp kỹ thuật phức tạp.

Động thái này quyết liệt hơn nhiều so với các biện pháp làm chậm đường truyền trước đây, cho thấy Moscow có ý định cắt đứt truy cập dịch vụ này lâu dài hoặc vĩnh viễn. WhatsApp từng có ít nhất 100 triệu người dùng tại Nga.

WhatsApp và Telegram là hai ứng dụng nhắn tin mã hóa phổ biến trên thế giới. Ảnh: Al Jazeera

Trước đó, Facebook và Instagram cũng đã bị xóa khỏi danh mục và chỉ có thể truy cập qua VPN (mạng riêng ảo) sau khi bị gán nhãn "cực đoan". YouTube cũng ghi nhận tình trạng hoạt động kém ổn định.

Việc chặn WhatsApp là đỉnh điểm của nỗ lực dài hơi nhằm hướng người dân sang sử dụng ứng dụng đối thủ có tên là "Max".

Được mô phỏng theo WeChat của Trung Quốc, Max kết hợp nhắn tin và dịch vụ chính phủ nhưng không có tính năng mã hóa.

Max thuộc mạng xã hội VKontakte (VK). Ứng dụng này đã được chỉ định là "trình nhắn tin quốc gia" vào năm ngoái. Iran cũng từng áp dụng chiến lược tương tự để đưa công dân vào Mạng Thông tin Quốc gia.

Đầu tuần này, Nga cũng tăng cường hạn chế đối với Telegram - ứng dụng phổ biến hơn WhatsApp tại đây về mặt tin tức và giải trí. Tuy nhiên, việc hạn chế Telegram đã gây phản ứng ngược trong nước.

Ứng dụng này được binh lính Nga sử dụng rộng rãi trên tiền tuyến cũng như cư dân các vùng biên giới để nhận cảnh báo về các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái và tên lửa.

Vyacheslav Gladkov, Thống đốc vùng Belgorod, bày tỏ lo ngại trên kênh Telegram cá nhân rằng việc làm chậm ứng dụng này có thể ảnh hưởng đến luồng thông tin trong các tình huống nguy cấp.

(Theo FT)