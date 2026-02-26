MS 2026.048

Biến cố dồn dập ập xuống gia đình nghèo

Bị ung thư máu, cô bé Nguyễn Thị Thương (SN 2011) liên tục phải vào viện điều trị chi phí tốn kém

Sau hơn 10 năm chống chọi với căn bệnh ung thư máu, cô bé Nguyễn Thị Thương (SN 2011, ở thôn Cá 3, xã Lục Ngạn, tỉnh Bắc Ninh) đã quen với những đợt truyền máu kéo dài, những lần xuất huyết mũi, chảy máu miệng không cầm được và những mảng tím tái dưới da.

Nhiều lúc quá mệt mỏi, Thương xin mẹ cho ở nhà, không muốn tiếp tục đi viện. Nhưng với chị Chu Thị Thu (mẹ của Thương), nỗi ám ảnh mất đi những người thân yêu khiến chị không bao giờ dám buông tay con.

Vợ chồng chị Thu có ba người con: Nguyễn Thị Lệ (SN 2004), Nguyễn Trọng Thưởng (SN 2009) và Nguyễn Thị Thương. Chồng chị, anh Nguyễn Văn Sỹ (SN 1984), làm thợ xây, là trụ cột kinh tế của cả gia đình.

Biến cố bắt đầu vào đầu năm 2015. Khi đó, Thương mới 5 tuổi, bất ngờ sốt cao kéo dài không rõ nguyên nhân. Sau khi thăm khám tại bệnh viện huyện và Bệnh viện Sản Nhi Bắc Giang, nhận thấy tình trạng của Thương khá nghiêm trọng nên các bác sĩ chuyển Thương lên Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương (Hà Nội). Tại đây, kết quả xét nghiệm cho thấy, cô bé mắc ung thư máu với thể bệnh nguy hiểm, gây loãng máu và thải loại máu trong cơ thể.

Từ đó, cứ 15 ngày, lượng máu trong cơ thể Thương lại suy giảm nghiêm trọng, buộc phải lên Hà Nội truyền máu và sử dụng thuốc thải độc. Mỗi đợt điều trị kéo dài khoảng 9 ngày, sau đó Thương được về nhà từ 7–15 ngày rồi lại quay trở lại bệnh viện.

Từ năm 2016, bé Thương phải vào viện truyền máu và thải sắt thường xuyên

Nỗi lo về bệnh của con gái chưa nguôi thì tai ương lại ập xuống gia đình chị Thu. Vào ngày 28 Tết năm 2017, anh Sỹ trên đường đi làm về không may bị tai nạn nghiêm trọng không qua khỏi. Từ đó, chị Thu một mình gồng gánh cả gia đình.

Tháng 7/2025, thêm một cú sốc nghiệt ngã giáng xuống gia đình chị, con trai thứ 2 của chị cũng qua đời vì tai nạn giao thông. Chỉ trong mấy năm ngắn ngủi, người phụ nữ ấy lần lượt mất đi chồng và con trai.

Chồng và con trai đều đã mất, chị Thu mất đi chỗ dựa, một mình phải gồng gánh cả gia đình và căn bệnh hiểm nghèo của con với khoản nợ lớn

Để có tiền duy trì sự sống cho con gái út, chị Thu làm đủ việc, ai thuê gì chị làm nấy. Mỗi tháng đưa con đi viện để truyền máu và mua thuốc, thêm chi phí đi lại và sinh hoạt chị tốn khoảng 6 triệu đồng.

Sau hơn 10 năm ròng rã chạy chữa cho con, chi phí điều trị đến nay đã vượt 400 triệu đồng. Số tiền này chị Thu phải vay ngân hàng 150 triệu đồng, số còn lại được anh em, họ hàng cho mượn. Với một người mẹ đơn thân đã chịu quá nhiều mất mát, khoản nợ ấy trở thành gánh nặng khó có khả năng xoay xở.

Ông Lục Văn Tôn, Trưởng thôn Cá 3 (xã Lục Ngạn) xác nhận, gia đình chị Chu Thị Thu thuộc diện đặc biệt khó khăn, nhiều năm là hộ nghèo của địa phương. Chồng và con trai chị lần lượt qua đời do tai nạn giao thông. Hiện cháu Thương mắc ung thư máu, thường xuyên phải đi bệnh viện điều trị.

Đơn xác nhận hoàn cảnh khó khăn của gia đình chị Chu Thị Thu

Chồng và con trai đã mất, chị Thu không còn chỗ dựa, trong khi bé Thương vẫn phải tiếp tục điều trị. Giữa lúc khốn khó này, rất mong bạn đọc và các nhà hảo tâm chung tay giúp đỡ để cô bé Nguyễn Thị Thương có thêm điều kiện tiếp tục điều trị, níu giữ sự sống.

Bạn đọc giúp em Nguyễn Thị Thương có thể quét mã QR code hoặc gửi về số tài khoản 0011002643148, Ngân hàng Vietcombank, hoặc số tài khoản: 114000161718, Ngân hàng VietinBank. Nội dung xin ghi rõ: Ủng hộ MS 2026.048 (em Nguyễn Thị Thương) Bạn đọc cũng có thể gửi trực tiếp đến chị Chu Thị Thu (mẹ bé Thương) theo địa chỉ: Thôn Cá 3, xã Lục Ngạn, tỉnh Bắc Ninh. Số điện thoại: 0329340302.