Nhìn cô con gái mới 14 tuổi từ một đứa trẻ khỏe mạnh, nhanh nhẹn, giờ phải gắn bó với xe lăn, chị Nguyễn Thị Hồng Huệ (SN 1981, ở thôn Rừng Dong, xã Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn) không kìm được nước mắt. Nỗi ám ảnh về việc có thể mất thêm một người thân trong gia đình khiến chị gần như gục ngã.

Chồng qua đời để lại khoản nợ chưa trả hết, giờ chị Huệ lại phải gồng mình chạy vạy để cứu tính mạng con gái mắc ung thư não

Tháng 2/2017, chồng chị, anh Nguyễn Trọng Đức (SN 1976) đang điều trị bệnh ung thư đại tràng thì bất ngờ gặp tai nạn rồi qua đời, để lại khoản nợ lớn cùng người vợ trẻ và hai con thơ.

Từ đó, một mình chị Huệ gồng gánh nuôi hai con ăn học. Những tưởng cuộc sống rồi sẽ dần ổn định, nhưng mới đây, biến cố lại tiếp tục xảy đến với cô con gái thứ 2 của chị là Nguyễn Thị Ngọc Ánh (SN 2011).

Tháng 10/2025, Ngọc Ánh bắt đầu xuất hiện các biểu hiện bất thường như đau đầu dữ dội, tê liệt một tay và một chân bên trái. Lo lắng, chị Huệ đưa con đến Trung tâm Y tế khu vực Hữu Lũng (tỉnh Lạng Sơn) thăm khám. Tại đây, bác sĩ chẩn đoán Ngọc Ánh bị viêm đầu khớp xương. Tuy nhiên, sau 5 ngày điều trị mà tình trạng không cải thiện, chị quyết định đưa con xuống Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội) để kiểm tra chuyên sâu.

Cầm kết quả chụp chiếu và xét nghiệm tại đây, chị Huệ gần như hóa đá: Ánh đã mắc ung thư não giai đoạn 4. Những giọt nước mắt cứ thế lăn dài, chị vừa đau đớn, vừa hoang mang, lo lắng về số phận mong manh của con và hành trình điều trị vô cùng gian nan, tốn kém.

Đầu tháng 11/2025, Ngọc Ánh trải qua ca phẫu thuật cắt bỏ khối u não đầu tiên. Những tưởng bệnh tình sẽ dần ổn định, ngày 17/11, Ánh được chuyển về Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lạng Sơn để tiếp tục điều trị. Tuy nhiên chỉ vài ngày sau, cô bé lại đau đầu dữ dội, nôn mửa liên tục, tình trạng nhanh chóng xấu đi. Đến ngày 5/12, gia đình tiếp tục đưa Ngọc Ánh trở lại Bệnh viện Việt Đức để thực hiện ca phẫu thuật thứ hai dẫn lưu não.

Căn bệnh hiểm nghèo đang đe dọa tính mạng Ngọc Ánh từng ngày

Trong thời gian ngắn, Ngọc Ánh liên tiếp trải qua hai ca phẫu thuật khiến cả gia đình luôn sống trong từng nhịp thở của con. Mỗi ngày trôi qua đều là chuỗi lo âu, căng thẳng, nơm nớp sợ rằng con không thể vượt qua.

Sau thời gian điều trị hồi phục, Ngọc Ánh được chuyển sang Bệnh viện K Tân Triều để tiếp tục điều trị xạ trị và dùng thuốc hóa chất khô. Căn bệnh khiến nửa người bên trái của Ngọc Ánh bị liệt, phải ngồi xe lăn và hoàn toàn phụ thuộc vào sự chăm sóc của mẹ.

Đến nay, chi phí điều trị của Ngọc Ánh đã vượt quá 160 triệu đồng, trong đó riêng chi phí của hai ca phẫu thuật gần 100 triệu đồng, chưa tính đến các chi phí sinh hoạt, thuốc men và đi lại trong thời gian Ngọc Ánh điều trị tại bệnh viện. Để cứu con, hiện gia đình đã vay mượn khắp nơi hơn 300 triệu đồng, trong khi khoản nợ cũ từ thời chồng chị điều trị bệnh vẫn chưa trả xong.

Dù phải trải qua nhiều đau đớn, Ngọc Ánh vẫn giữ trong mình niềm hy vọng mãnh liệt. Em thường nhìn mẹ, run run hỏi: “Mẹ ơi, con có khỏi được không?”.

Câu hỏi khiến trái tim người mẹ như thắt lại. Nhưng chị vẫn cố mỉm cười, nắm chặt tay con và động viên: “Con sẽ khỏe thôi, rồi mình lại về nhà, con lại được đến trường”.

Nghe mẹ nói vậy, đôi mắt trong veo của cô bé ánh lên khát khao được sống, được trở lại lớp học, gặp lại thầy cô, bạn bè và tiếp tục nuôi dưỡng những ước mơ tuổi học trò. Nhưng phía trước bé là chặng đường điều trị dài và vô cùng khó khăn, nhất là khi căn bệnh đã ở giai đoạn nặng, còn chị Huệ phải túc trực chăm con tại bệnh viện, không còn nguồn thu nhập.

Ngọc Ánh mắc bệnh hiểm nghèo, chi phí điều trị tốn kém, gia đình em lúc này đang rất cần được cộng đồng chung tay giúp đỡ

Ông Phạm Thành Chung, Trưởng thôn Rừng Dong (xã Hữu Lũng) xác nhận: "Cháu Nguyễn Thị Ngọc Ánh là con gái chị Nguyễn Thị Hồng Huệ, cư trú tại địa phương. Chồng chị Huệ là anh Nguyễn Trọng Đức đã mất năm 2017. Hiện cháu Ánh mới phát hiện mắc ung thư, thường xuyên phải đi bệnh viện điều trị tốn kém, khiến gia đình rơi vào hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, gia đình họ rất cần sự chung tay giúp đỡ của cộng đồng".

Bạn đọc giúp cháu Nguyễn Thị Ngọc Ánh có thể quét mã QR code hoặc gửi về số tài khoản 0011002643148, Ngân hàng Vietcombank, hoặc số tài khoản: 114000161718, Ngân hàng VietinBank. Nội dung xin ghi rõ: Ủng hộ MS 2026.046 (em Nguyễn Thị Ngọc Ánh) Bạn đọc cũng có thể gửi trực tiếp đến chị Nguyễn Thị Hồng Huệ (mẹ Ngọc Ánh) theo địa chỉ: thôn Rừng Dong, xã Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn. Số điện thoại: 0396 828 386.