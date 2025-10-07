Tiền số là gì?

Khái niệm tiền số, tiền điện tử hay tiền mã hóa đã được nhắc đến rất nhiều trong những năm gần đây.

Tiền số còn được gọi là tiền điện tử, tiền ảo… Ảnh minh hoạ

Về cơ bản, tiền số là bất kỳ loại tiền tệ hay tài sản giống tiền nào tồn tại chủ yếu ở dạng kỹ thuật số. Theo định nghĩa từ Ngân hàng Thanh toán Quốc tế (BIS), tiền số là tài sản được biểu thị dưới dạng số, không có hình dạng vật chất như tiền giấy hay tiền xu. Tiền số còn được gọi là tiền điện tử, tiền ảo… là một dạng tài sản kỹ thuật số, sử dụng công nghệ mã hóa để kiểm soát quá trình tạo ra đơn vị tiền mới, bảo mật và xác minh các quá trình giao dịch tài sản.

Khác với các loại tiền tệ truyền thống do ngân hàng trung ương các quốc gia phát hành và kiểm soát, tiền số không do bất kỳ cơ quan trung gian hoặc chính phủ nào phát hành hay kiểm soát. Chúng hoạt động trên mô hình phi tập trung và sử dụng công nghệ mã hóa để đảm bảo tính an toàn, minh bạch, chống làm giả.

Tính phi tập trung là đặc điểm quan trọng nhất của tiền số. Nhờ vào công nghệ blockchain, tiền này không bị kiểm soát bởi bất kỳ cá nhân hay tổ chức nào. Điều đó giúp tiền số có thể thực hiện giao dịch toàn cầu mà không cần sự can thiệp của các bên thứ ba, mang lại sự tự do và minh bạch trong các giao dịch.

Việc khai thác và sử dụng tiền số phải tuân theo các quy tắc của công nghệ blockchain. Điều này giúp đảm bảo số lượng tiền có hạn mức, tránh tình trạng lạm phát và duy trì giá trị của nó trong dài hạn.

Các giao dịch tiền số thường được ghi lại trên blockchain, một công nghệ sổ cái phân tán, cho phép bất kỳ ai cũng có thể kiểm tra và xác nhận các giao dịch đã thực hiện.

Một khi giao dịch tiền số được xác nhận trên blockchain, nó không thể bị thay đổi hoặc hoàn lại, điều này khác biệt với các giao dịch qua ngân hàng truyền thống.

Shark Bình cảnh báo gì về tiền số?

Ông Nguyễn Hòa Bình, Chủ tịch NextTech thường được gọi là Shark Bình từng đưa ra nhiều cảnh báo rủi ro và nhận định về thị trường tiền số, đặc biệt là sau các lùm xùm liên quan đến dự án tiền số AntEx ông từng tham gia.

Trong một bài viết trên trang cá nhân ngày 24/9 và buổi livestream trên fanpage cá nhân về chủ đề: “Tài sản mã hóa - Thời cơ và rủi ro” ngày 26/9, Shark Nguyễn Hòa Bình đã bày tỏ nhiều nhận định về thị trường tài sản mã hóa nói chung và tiền số (crypto, coin) nói riêng.

Ảnh chụp màn hình.

Theo ông Nguyễn Hòa Bình, thị trường crypto là thị trường thuần thao túng. “Khi mà cái thị trường cryto, blockchain nó bắt đầu nổi lên từ khoảng 2017, Shark Bình cũng có để ý, nghiên cứu đầu tư… Kinh nghiệm là mất sạch, mất hết. Trong lĩnh vực này mà đầu tư một cách tử tế, nghiêm túc ấy thì chắc chắn mất”, ông Bình nói.

“Hãy cân nhắc thật kỹ trước khi tham gia crypto. Tôi không khuyến khích cũng không ngăn cản, nhưng mỗi người phải tự chịu trách nhiệm với quyết định của mình”, vị Shark này nhắn nhủ.

Theo Shark Bình, "các startup phát hành coin gom vài triệu USD rồi… hư, nhà đầu tư mất tiền". Ông cũng thừa nhận bản thân từng trải qua nhiều kinh nghiệm “đắt giá” với tiền số từ năm 2017. Năm 2021, thông qua quỹ Next100Blockchain, ông từng rót 2,5 triệu USD vào AntEx – một dự án DeFi được quảng bá rầm rộ. Nhưng chỉ ít lâu sau, token ANTEX mất 99% giá trị, website và kênh truyền thông biến mất.

"Dưới tư cách nhà đầu tư trực tiếp, Shark Bình gửi lời khuyên đến cộng đồng startup và SME: “Đừng đắm đuối vào coin”, Shark Bình viết trên trang cá nhân.

Cũng theo Shark Bình, hầu hết dự án crypto thất bại do thiếu ứng dụng thực tế, rủi ro thao túng cao, và cần hành lang pháp lý rõ ràng để bảo vệ nhà đầu tư.