Chị Nguyễn Thị Hòa (32 tuổi, trú tại xã An Khánh, Hà Nội) hỏi: Xe máy tôi mua và đứng tên chính chủ đã lâu, sau đó bán lại cho người khác nhưng chưa làm thủ tục sang tên.

Ảnh minh họa: Đình Hiếu

Người mua đã mang xe về địa phương khác sinh sống, nay thông báo làm mất giấy đăng ký và đề nghị tôi đi làm lại. Tôi băn khoăn: ai có quyền xin cấp lại đăng ký xe? Sau khi được cấp lại, có thể lập hợp đồng mua bán để người mua hoàn tất thủ tục sang tên theo quy định hay không?

Luật sư Vũ Anh Tuấn (Đoàn Luật sư TP Hà Nội) trả lời: Theo Thông tư 79/2024/TT-BCA, người đứng tên trên giấy chứng nhận đăng ký xe là người duy nhất có quyền thực hiện các thủ tục liên quan đến đăng ký xe.

Trong trường hợp này, dù xe đã được bán nhưng chưa sang tên, chị Hòa vẫn là chủ xe hợp pháp theo hồ sơ quản lý, do đó có quyền nộp hồ sơ đề nghị cấp lại giấy đăng ký bị mất.

Luật sư Vũ Anh Tuấn cho biết, việc người mua thông báo “mất đăng ký xe” không làm phát sinh quyền yêu cầu cấp lại giấy tờ, bởi người này không đứng tên trên đăng ký. Chỉ người đứng tên hợp pháp mới được thực hiện thủ tục xin cấp lại theo quy định.

Điều 21, Thông tư 79/2024/TT-BCA quy định thủ tục cấp lại chứng nhận đăng ký, biển số xe. Chủ xe có thể thực hiện dịch vụ công trực tuyến toàn trình, trực tuyến một phần hoặc làm trực tiếp tại cơ quan đăng ký xe. Khi hồ sơ hợp lệ, cơ quan chức năng sẽ cấp lại giấy đăng ký và trả kết quả cho chủ xe.

Việc xin cấp lại đăng ký không làm phát sinh lại quyền sở hữu đối với chiếc xe, mà là bước cần thiết để hoàn thiện hồ sơ, tạo cơ sở cho thủ tục sang tên sau đó.

Thủ tục kê khai đăng ký xe

Theo Điều 9 Thông tư 79/2024/TT-BCA, chủ xe phải kê khai đầy đủ, chính xác và trung thực giấy khai đăng ký xe; có thể thực hiện trực tuyến hoặc trực tiếp tại cơ quan đăng ký xe. Trường hợp làm trực tiếp, chị Hòa có thể liên hệ công an cấp xã nơi cư trú để được hướng dẫn.

Có thể sang tên sau khi được cấp lại đăng ký

Sau khi được cấp lại giấy chứng nhận đăng ký xe, chị Hòa có thể lập hợp đồng mua bán, chuyển nhượng theo quy định. Đây là căn cứ để người đang sử dụng xe thực hiện thủ tục thu hồi, đăng ký và sang tên theo Thông tư 79/2024/TT-BCA. Khi hoàn tất, chủ xe mới sẽ được cấp giấy đăng ký đứng tên hợp pháp.

Theo luật sư, đây là phương án xử lý đúng quy định, bảo đảm quyền lợi và hạn chế rủi ro pháp lý cho cả bên bán và bên mua.