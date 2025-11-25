Ngày 25/11, nhắc lại hành trình cứu hộ trong những ngày lũ dữ vừa qua, anh Nguyễn Thành Hiếu, thành viên đội xuồng hơi thể thao, cứu hộ Đà Nẵng, vẫn không giấu được xúc động khi kể lại câu chuyện chất chứa nghĩa tình giữa tâm lũ.

Anh Hiếu nhớ lại, ngày 20/11, khi cùng đồng đội tiếp cận thôn Giang Nam, xã Tuy Phước, tỉnh Bình Định cũ (nay thuộc tỉnh Gia Lai), nước lũ đã dâng quá nửa nhà. Trong lúc hỗ trợ hai mẹ con mắc kẹt thoát khỏi vùng ngập sâu, anh vô ý đánh rơi điện thoại xuống sân rồi chìm mất giữa làn nước đục.

Giữa cảnh chạy lũ hỗn loạn, anh chỉ kịp đăng tin lên mạng xã hội nhờ tìm giúp, nhưng trong lòng không đặt nhiều hy vọng.

Anh Hiếu nhận lại chiếc điện thoại đánh rơi khi cứu hộ. Ảnh: Hiếu Anh

Ba ngày sau, 23/11, khi nước bắt đầu rút, anh vẫn tất bật cùng đội cứu hộ giúp người dân thu dọn, di chuyển đồ đạc. Bất ngờ, chiếc điện thoại dự phòng bên người đổ chuông. Đầu dây bên kia báo tin đã nhặt được chiếc máy của anh.

Điều khiến anh Hiếu bất ngờ hơn là người gọi đến chính là người phụ nữ anh đã cứu trước đó. “Không có các anh, chắc mẹ con tôi không còn đứng đây để trả lại điện thoại cho anh”, anh Hiếu nhớ lại câu nói của người phụ nữ khi gặp lại.

Đối với anh Hiếu, chiếc điện thoại không phải vật lớn lao. Nhưng việc người dân giữa bộn bề hậu lũ vẫn giữ gìn, chờ nước rút rồi tìm cách trả lại cho đúng chủ nhân khiến anh rất xúc động.

“Điện thoại không nhiều tiền, nhưng tình cảm đó mới là thứ khiến tôi trân quý nhất”, anh chia sẻ.

Mang máy đến tiệm sửa, anh lại bất ngờ thêm lần nữa. Nghe anh kể chuyện làm rơi điện thoại khi đi cứu hộ, chủ tiệm kiên quyết sửa miễn phí và gửi lời cảm ơn anh vì những gì đội cứu hộ đã làm cho người dân trong trận lũ lịch sử.

Không chỉ cứu người, anh Hiếu còn trở thành cầu nối “trả lại niềm may mắn” cho nhiều người khác. Trong quá trình sơ tán dân, anh liên tục nhặt được điện thoại rơi trên xuồng. Mỗi lần như vậy, anh đều đăng thông tin tìm chủ nhân và đã trao trả lại toàn bộ.

Suốt 5 ngày cùng đội xuồng hơi căng mình tại vùng lụt Gia Lai, anh Hiếu nói mình không nhớ nổi đã cứu được bao nhiêu người. Chỉ biết rằng 5 chiếc xuồng hơi của đội gần như hoạt động 24/24, rẽ dòng nước xiết, tháo từng mái ngói, từng tấm tôn để đưa từng người dân ra khỏi hiểm nguy.

“Nước lũ kinh hoàng, tiếp cận cực khó. Người già, người bệnh bị kẹt trên mái nhà không tự thoát được. Nhưng chỉ cần đưa thêm một người ra khỏi dòng nước đang dâng, mọi mệt mỏi tự nhiên tan biến”, anh Hiếu chia sẻ.