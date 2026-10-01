TPHCM:

Theo ghi nhận, trên nhánh hầm hướng từ đại lộ Võ Nguyên Giáp về trung tâm thành phố, các điểm hư hỏng xuất hiện ngay tại khu vực vạch kẻ chia làn, rộng khoảng 20cm, sâu 10cm, dài từ hàng chục cm đến gần 1m.

Các điểm sụt lõm nằm nối tiếp thành hàng ngang, trải dài hết bề rộng làn xe, khiến phương tiện lưu thông qua khu vực này khó tránh né.

Mặt đường hầm chui An Phú các điểm sụt lõm. Ảnh chụp ngày 2/10.

Anh Văn Hoàng, người thường xuyên lưu thông qua khu vực này, cho biết: “Một số xe đang chạy nhanh, đến gần mới phát hiện đường hư nên tài xế phải phanh gấp, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra va chạm. Ô tô chạy tốc độ cao khi sụp vào những đoạn mặt đường bị lõm sẽ dằn xóc rất mạnh, lốp và mâm xe dễ hư hỏng”.

Không riêng trong hầm HC1-01, nhiều tài xế qua nút giao An Phú phản ánh mặt đường phía trên cũng bị xuống cấp, một số đoạn bong tróc nham nhở. Tình trạng này khiến các phương tiện di chuyển qua nút giao gặp nhiều khó khăn, đặc biệt là vào các khung giờ cao điểm khi lượng xe tập trung đông.

Đoạn đầu hầm chui, mặt đường tróc nhựa tạo thành rãnh. Ảnh chụp ngày 2/10

Ô tô chạy sụp vào những đoạn mặt đường bị lõm dằn xóc rất mạnh. Ảnh: TK

Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TPHCM (Ban giao thông), các ổ gà xuất hiện tập trung tại khu vực khe co giãn của hầm. Nguyên nhân là do lớp kết cấu phía trên bị bung sau những đợt mưa lớn liên tục gần đây.

Đơn vị thi công đã ghi nhận hư hỏng và đang tiến hành khắc phục. Do việc xử lý đòi hỏi qua nhiều công đoạn kỹ thuật, trong khi mật độ xe lưu thông qua hầm rất lớn nên thời gian sửa chữa kéo dài hơn thông thường.

Hầm chui HC1-02 kết nối cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây với đại lộ Mai Chí Thọ ngập sau trận mưa tối 10/9. Ảnh: TK

Trước đó, vào tối 10/9, sau một cơn mưa lớn, nhánh hầm HC1-02 cũng từng gặp sự cố bị ngập sâu khoảng nửa mét, kéo dài hơn 50m, ảnh hưởng cả hai hướng từ đại lộ Mai Chí Thọ lên cao tốc TPHCM - Long Thành và ngược lại.

Nhánh hầm này sau đó phải đóng gần một ngày để lực lượng chức năng xử lý khắc phục.

Sở Xây dựng yêu cầu khẩn trương khắc phục

Không chỉ riêng dự án nút giao An Phú, qua công tác quản lý hạ tầng giao thông, Sở Xây dựng TPHCM ghi nhận nhiều dự án khác do Ban giao thông làm chủ đầu tư cũng rơi vào tình trạng hư hỏng mặt đường, ngập nước, chưa bảo đảm vệ sinh môi trường. Ngoài ra, một số công trình dù đã vận hành nhưng chưa hoàn thiện đầy đủ các điều kiện khai thác, duy tu, bảo trì theo quy định.

Sở yêu cầu Ban giao thông khẩn trương sửa chữa mặt đường tại khu vực nút giao Tân Vạn, đường Nguyễn Xiển, Võ Chí Công và Đỗ Xuân Hợp. Đồng thời, chủ đầu tư phải hoàn thiện đầy đủ thủ tục đưa vào khai thác tạm đối với các hạng mục hầm chui nút giao An Phú, hầm chui Đồng Văn Cống – Mai Chí Thọ, cầu N3, cầu N4, cầu Nam Lý... và nhanh chóng hoàn tất thủ tục bàn giao, tiếp nhận các tuyến đường Võ Chí Công, song hành Quốc lộ 1 theo quy định.

Đoàn xe tải nặng nối đuôi nhau bò qua đoạn đường xuống cấp, đọng nước tại nút giao Tân Vạn. Ảnh: TK

Sở Xây dựng giao Phòng Kiểm tra chuyên ngành phối hợp xử lý nghiêm tình trạng thi công gây mất an toàn; giao Trung tâm Quản lý Giao thông và Hạ tầng kỹ thuật đôn đốc khắc phục triệt để, báo cáo trước ngày 10/10.