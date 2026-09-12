Theo thông tin từ Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TPHCM (Ban Giao thông), hầm chui HC1-02 kết nối cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây với đại lộ Mai Chí Thọ đã hoàn thành hơn 90% khối lượng và thông xe từ tháng 2/2026.

Tuy nhiên, trạm bơm chính phục vụ cho công trình hiện mới thi công đạt 80% phần xây lắp, chưa thể đưa vào vận hành đồng bộ dù toàn bộ máy móc đã nhập về công trường.

Hầm chui An Phú như 'bể nước' sau trận mưa tối 10/9. Ảnh: TK

Từ khi đưa vào khai thác đến nay, hầm chui đang vận hành hệ thống máy bơm tạm. Hệ thống này chỉ đạt khoảng 70% công suất so với thiết kế chính, dẫn đến việc không thể tiêu thoát kịp khi có lượng nước mưa bất thường (vũ lượng 123,2mm) từ mặt đường tràn xuống trạm bơm vào chiều tối 10/9, gây ngập cục bộ sâu khoảng 0,5m trong lòng hầm.

Nhận thấy nguy cơ mất an toàn giao thông, từ 18h ngày 10/9, lực lượng CSGT Cát Lái phối hợp cùng các đơn vị liên quan đã lập tức phong tỏa hầm chui, điều tiết phương tiện lưu thông lên phần đường phía trên nút giao.

Việc tạm dừng lưu thông qua hầm kéo dài tới sáng 11/9, gây ảnh hưởng giao thông cửa ngõ phía đông TPHCM.

Để khắc phục khẩn cấp, Ban Giao thông đã phối hợp với các đơn vị chức năng huy động 2 xe hút bùn cùng máy bơm công suất 260m³/h đến hiện trường. Đến 13h45 ngày 11/9, lòng hầm đã được hút sạch nước, công tác vệ sinh mặt đường hoàn tất để thông xe trở lại.

Khu vực thi công trạm bơm hầm chui An Phú vẫn còn dang dở. Ảnh: TK

Để ứng phó với các trận mưa lớn có thể tiếp diễn tại TPHCM, Ban Giao thông đã chỉ đạo nhà thầu khẩn trương đắp bao tải gia cố quanh khu vực trạm bơm, ngăn nước bề mặt tràn vào gây quá tải.

Đồng thời, lực lượng thi công đã bổ sung 2 máy bơm công suất 200m³/h và 270m³/h, tiếp tục huy động thêm 1 máy bơm 360m³/h trong sáng nay (12/9) để tăng cường năng lực tiêu thoát cho hệ thống tạm.

Về giải pháp căn cơ nhằm xử lý triệt để nguy cơ ngập nước, Ban Giao thông khẳng định sẽ đôn đốc các đơn vị tập trung dồn lực thi công dứt điểm phần xây lắp còn lại, quyết tâm đưa trạm bơm chính vào vận hành chính thức từ ngày 22/9 tới.

Bên cạnh đó, trong tháng 10/2026, chủ đầu tư sẽ yêu cầu các nhà thầu triển khai thi công nâng cao độ mặt đường và cải tạo toàn bộ hệ thống thoát nước khu vực nút giao An Phú, đảm bảo khả năng thoát nước bền vững cho công trình.