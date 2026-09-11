Xem video:

Sáng 11/9, giao thông tại cửa ngõ phía Đông TPHCM lâm vào cảnh ùn tắc, hỗn loạn nghiêm trọng.

Sau trận mưa lớn tối qua (10/9), đến 9h sáng nay, nước vẫn ngập tại hai nhánh hầm chui kết nối cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây với đại lộ Mai Chí Thọ.

Để đảm bảo an toàn, chủ đầu tư dự án nút giao An Phú cùng nhà thầu đã giăng dây đóng tạm hai đầu hầm chui. Đến sáng nay, lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH cùng Công ty Thoát nước đô thị TPHCM đã điều nhiều xe chuyên dụng, máy bơm công suất lớn và xe hút bùn đến hiện trường để tập trung dọn dẹp, hút nước giải ngập.

Đầu nhánh Mai Chí Thọ đi cao tốc, công nhân dựng rào, giăng dây phản quang và đứng trực điều tiết. Do lối xuống hầm bị phong tỏa, xe cộ dồn hết lên trên, nối đuôi nhau nhích từng chút một hướng về phía nút giao An Phú.

Việc đóng tạm hầm chui khiến hàng nghìn xe từ cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây, qua đại lộ Mai Chí Thọ và hướng ngược lại phải dồn lên tuyến đường phía trên, khiến giao thông ùn ứ nghiêm trọng, nhất là khu vực ngã tư An Phú.

Hướng từ đại lộ Mai Chí Thọ vào đường dẫn để lên cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây, dòng xe máy, ô tô chen cứng mặt đường, nhích từng mét.

Dòng xe container xếp hàng dài trên đại lộ Mai Chí Thọ và lan sang tuyến đường Đồng Văn Cống theo hướng vào cao tốc. Bên trong hầm chui không có phương tiện di chuyển do hai đầu hầm đã đóng tạm.

Phương tiện ken đặc trên đường Lương Định Của theo hướng ra nút giao An Phú.

Tình trạng ùn xe lan rộng sang nhiều tuyến đường cửa ngõ phía Đông TPHCM. Hàng nghìn ô tô, xe container và xe máy nhích từng chút một trên đại lộ Mai Chí Thọ, tràn sang Đồng Văn Cống, Nguyễn Thị Định, Lương Định Của rồi dồn ngược về Võ Nguyên Giáp.

Dòng xe xếp hàng nối dài, di chuyển chậm trên đường Võ Nguyên Giáp qua khu vực cầu Rạch Chiếc, đoạn từ trạm thu phí đến nút giao cầu vượt Cát Lát nơi giao cắt với đại lộ Mai Chí Thọ.

Đến 9h, tình hình giao thông cửa ngõ phía Đông TPHCM vẫn căng thẳng.

Lực lượng CSGT nỗ lực phân luồng, điều phối phương tiện di chuyển theo các lộ trình thay thế. Tuy nhiên, do lượng xe quá đông cộng với mặt bằng thi công nút giao vốn đã chật hẹp, giao thông qua khu vực này vẫn căng thẳng suốt nhiều giờ liền.