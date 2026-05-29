Vụ tai nạn giao thông xảy ra vào khoảng 9h30 sáng nay (29/5), trên Quốc lộ 1 đoạn qua xã Lương Sơn, tỉnh Lâm Đồng, khiến 1 người tử vong và 1 người bị thương.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Trần Triều

Theo thông tin ban đầu, thời điểm trên, ông B.Đ.T.K. (49 tuổi, trú TPHCM) điều khiển xe mô tô phân khối lớn mang BKS 59A3-567.XX, chở theo một người phía sau, lưu thông trên Quốc lộ 1 theo hướng xã Lương Sơn đi xã Phan Rí Cửa.

Khi đến đoạn khúc cua gần cầu Ông Vạt, chiếc xe bất ngờ mất lái, lao vào lề đường.

Vụ tai nạn khiến ông K. tử vong tại chỗ, người đi cùng bị thương và được người dân hỗ trợ đưa đi cấp cứu.

Xe mô tô đổ nghiêng bên lề đường. Ảnh: Trần Triều

Tại hiện trường, xe mô tô phân khối lớn đổ nghiêng bên lề đường sau cú trượt dài. Thi thể nạn nhân nằm cạnh gốc cây ven đường.

Thời điểm xảy ra vụ việc, khu vực có mưa lớn.

Nhận tin báo, Công an xã Lương Sơn đã có mặt bảo vệ hiện trường, điều tiết giao thông và phối hợp cùng các đơn vị liên quan khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.