Theo thông tin ban đầu, khoảng 19h40 tối 10/5, anh L.Q.A (30 tuổi, trú phường Đông Hà, tỉnh Quảng Trị) điều khiển ô tô BKS 29E-605.xx, lưu thông trên quốc lộ 1A theo hướng Nam - Bắc.

Khi đến đoạn qua khu vực ngã tư Hàng Da (thôn Phong Niên Thượng, xã Thọ Phong, Quảng Ngãi), ô tô bất ngờ xảy ra va chạm với xe máy BKS 76B1-355.xx, do anh N.A (36 tuổi), trú thôn Thế Lợi, xã Thọ Phong) điều khiển, chở theo hai con là N.B.K (11 tuổi) và N.P.Kh (SN 2020).

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: N.X

Vụ tai nạn khiến cháu bé 6 tuổi tử vong tại chỗ, cha và anh trai bị thương, được đưa đi cấp cứu. Tại hiện trường, xe máy bị hư hỏng nặng.

Nhận tin báo, lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt để khám nghiệm hiện trường và phân luồng giao thông.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được làm rõ.