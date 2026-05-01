Ngày 1/5, trao đổi với PV VietNamNet, lãnh đạo Phòng CSGT Công an TP Hải Phòng cho biết, trên địa bàn thành phố vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến 3 người trong một gia đình thương vong.

Cụ thể, vào khoảng 12h30 cùng ngày, anh P.T.A. (SN 1990, trú xã Việt Khê, TP Hải Phòng) điều khiển xe ô tô mang biển kiểm soát 15K-424.XX di chuyển theo hướng từ xã Việt Khê đi phường Lê Ích Mộc (TP Hải Phòng).

Hiện trường vụ tai nạn khiến 3 người trong một gia đình thương vong. Ảnh: CTV

Khi đến đường TL352, thuộc địa phận thôn Kỳ Sơn 5, xã Việt Khê, xe ô tô của anh P.T.A. va chạm với xe mô tô BKS 15G1-690.XX, do anh V.V.H. (SN 1996, trú phường Lê Ích Mộc) điều khiển chở theo vợ là chị N.T.Q. (SN 1997) và con là V.M.H. (SN 2021) di chuyển theo chiều ngược lại.

Hậu quả, anh H. tử vong tại chỗ, chị Q. và con bị thương, 2 phương tiện bị hư hỏng.

Ngay sau khi nhận được tin báo, các lực lượng chức năng đã có mặt để khám nghiệm hiện trường, điều tiết giao thông, điều tra nguyên nhân vụ việc.

Theo lãnh đạo Phòng CSGT, kết quả kiểm tra nồng độ cồn và ma túy của tài xế ô tô đang được xác định. Vụ việc đã được bàn giao cho Cơ quan CSĐT Công an TP Hải Phòng thụ lý điều tra.