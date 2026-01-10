Xem video:

Đoạn video do người dùng Prateek Singh đăng tải trên YouTube, được ghi lại từ camera hành trình của một ô tô đang lưu thông trên đường cao tốc tại bang Karnataka, khu vực Bengaluru (Ấn Độ). Thời điểm xảy ra vụ việc, phía trước xe gắn camera là một chiếc Hyundai Creta và một chiếc Maruti Suzuki Ertiga đang di chuyển chậm.

Theo hình ảnh ghi nhận, hai xe máy vượt lên phía trước, một xe luồn bên phải Ertiga, xe còn lại đi bên trái. Cùng lúc đó, một chiếc Tata Punch màu xám vượt qua xe gắn camera với tốc độ cao hơn hẳn các phương tiện xung quanh.

Chỉ ít giây sau, chiếc Tata Punch đâm mạnh vào phần đuôi bên trái của Hyundai Creta. Cú va chạm mạnh khiến Tata Punch bật lên không trung, lộn tròn một vòng trước khi rơi xuống làn đường bên trái. Phần đầu xe và cột A bị hư hỏng nặng, trong khi túi khí trên Tata Punch đã bung ra.

Rất may, chiếc xe không va trúng người đi xe máy đang chạy sát bên trái. Theo đoạn clip, nếu xe máy này chậm hơn chỉ vài mét, hậu quả có thể đã nghiêm trọng hơn nhiều. Về phía Hyundai Creta, phần đuôi bên trái bị hư hỏng nặng sau cú tông.

Ô tô con “bay” lên không trung sau va chạm với Hyundai Creta. Ảnh chụp màn hình từ clip.

Người đăng tải video cho biết chiếc Tata Punch di chuyển với tốc độ khoảng 80 km/h trong khi các phương tiện xung quanh đang chạy rất chậm. Đáng chú ý, đèn phanh của Tata Punch không bật lên cho đến thời điểm ngay trước khi va chạm, cho thấy tài xế gần như không hề giảm tốc.

Theo nhận định, nguyên nhân chính của vụ tai nạn là tài xế mất tập trung, nhiều khả năng do sử dụng điện thoại hoặc làm việc khác khi đang lái xe, dẫn đến không kịp phản ứng trước tình huống giao thông phía trước.

Các chuyên gia giao thông tại Ấn Độ cho rằng, lái xe mất tập trung nguy hiểm không kém uống rượu bia khi lái xe. Trên những tuyến đường đông đúc, các phương tiện phía trước có thể phanh hoặc giảm tốc bất ngờ, đòi hỏi người điều khiển phải luôn tập trung cao độ.

Vụ việc là lời cảnh báo rõ ràng về những rủi ro tiềm ẩn khi người lái thiếu chú ý, đặc biệt trên cao tốc, nơi chỉ một khoảnh khắc lơ là cũng có thể dẫn đến tai nạn nghiêm trọng.

