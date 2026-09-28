Vụ án hình sự liên quan chiếc Mercedes-Benz GLC 200 bị cào xước tại phường Đại Mỗ, Hà Nội vừa được TAND khu vực 4, Hà Nội xét xử sơ thẩm sáng ngày 28/9.

Theo hồ sơ vụ án, tối 18/1/2026, chiếc Mercedes-Benz GLC 200 màu đen, sản xuất năm 2022 của chủ xe Đỗ Bích Ngọc (SN 1990, ở phường Hà Đông, Hà Nội) bị cào xước tại nhiều vị trí trên thân vỏ, ngoài ra còn có các vết xước ở ốp đèn, khung gương khi đỗ tại ngõ 67 Phùng Khoang, phường Đại Mỗ. Chiếc xe trải qua 2 lần giám định của hội đồng tố tụng, ghi nhận tổng mức thiệt hại là hơn 56,5 triệu ở lần 1 và hơn 83 triệu đồng ở lần giám định thứ hai.

Sau quá trình điều tra, cáo trạng vụ án cho biết tổng mức thiệt hại chỉ hơn 6,8 triệu đồng. Các phần xước ở khung gương, ốp đèn không xác định do bị cáo Mai Thị Bích Vân (SN 1961, trú tại phường Đại Mỗ, Hà Nội) gây ra.

Tòa án tuyên phạt bị cáo Mai Thị Bích Vân mức án 6 tháng tù treo về tội Cố ý làm hư hỏng tài sản. Do đơn vị bảo hiểm đã thanh toán hơn 6,1 triệu đồng, nên số tiền thiệt hại còn lại bà Vân phải bồi thường cho phía bị hại Đỗ Bích Ngọc là 671 nghìn đồng.

Trên thực tế, chủ xe Đỗ Bích Ngọc cho biết đã đi sơn sửa lại xe ở đại lý Mercedes-Benz An Du với tổng chi phí hơn 8,2 triệu đồng. Trong đó, chủ xe đã chi trả hơn 2 triệu đồng.

Chủ xe Đỗ Bích Ngọc bên cạnh chiếc Mercedes GLC 200 bị cào xước nhiều vị trí ở thân vỏ. Ảnh: NVCC

Vụ án tạm thời khép lại sau 9 tháng điều tra và xét xử. Tuy nhiên, dưới góc độ thị trường, nhiều người cho rằng, chiếc xe sang Mercedes GLC 200 vẫn bị tổn thất giảm giá trị thương mại – một yếu tố không được đề cập đến.

Mẫu Mercedes-Benz GLC 200 trong vụ việc thuộc thế hệ X253, được Mercedes-Benz Việt Nam lắp ráp trong nước.

Năm 2022, phiên bản GLC 200 có giá niêm yết 1,859 tỷ đồng, chưa bao gồm chi phí lăn bánh. Đây cũng là giai đoạn GLC nằm trong nhóm SUV hạng sang bán chạy tại Việt Nam. Sau khoảng 4 năm sử dụng, những chiếc GLC 200 đời 2022 hiện có giá trên thị trường xe cũ thấp hơn đáng kể.

Khảo sát các tin rao trên Bonbanh, Chợ Tốt Xe cho thấy nhiều chiếc GLC 200 sản xuất năm 2022 hiện được chào bán trong khoảng 1,15-1,25 tỷ đồng, tùy số km đã sử dụng và tình trạng thực tế.

Đáng chú ý, trong nhiều tin rao bán Mercedes-Benz GLC 200 đời 2022, ngoài đời xe và ODO, người bán nhấn mạnh các yếu tố như “xe giữ gìn cẩn thận”, “xe đẹp xuất sắc”, “xe đi giữ kỹ nên còn rất mới”, “sáng loáng như vừa bước ra từ hãng, khác gì xe mới đâu”… Điều này cho thấy, bên cạnh những cam kết , “không đâm đụng”, không ngập nước”, “không tua km” thì việc “sơn zin”, xe còn nguyên bản là một yếu tố quan trọng quyết định giá trị bán lại của chiếc xe.

Theo anh Chung Bùi, một dân buôn xe cũ chuyên nghiệp tại Hà Nội cho hay: “Nước sơn nguyên bản thường là một yếu tố được các chủ xe coi trọng. Tuy vậy, trong câu chuyện trên, chiếc Mercedes bị giảm giá trị nhất là ở lịch sử vướng kiện tụng”.

“Thông thường, khi đi mua xe cũ, vấn đề khung gầm, động cơ, hộp số sẽ ảnh hưởng giá trị xe nhiều hơn”, anh Chung Bùi nói.

Chia sẻ tiếp với VietNamNet, anh Lê Đức Thông, Giám đốc đơn vị Car Check Hà Nội nói: “Nếu chiếc xe đời 2026, mới mua đã bị mất sơn zin thì có thể ảnh hưởng giá trị xe lớn hơn. Với xe cũ đi 3-4 năm, tâm lý người đi mua thường quan tâm nhiều hơn đến chất lượng vận hành như lịch sử bị ngập nước, bị tai nạn, các vấn đề liên quan khung gầm, sắt xi, hộp số, động cơ”.

17 vết cào xước cùng lịch sử kiện tụng có thể làm giảm giá trị bán lại của chiếc xe.

Theo giới kinh doanh xe cũ, giá một chiếc ô tô đã qua sử dụng được quyết định bởi nhiều yếu tố, trong đó có đời xe, phiên bản, số km đã chạy, số đời chủ, lịch sử bảo dưỡng, tình trạng động cơ, hộp số, khung gầm, nội thất, lịch sử tai nạn, ngập nước và mức độ nguyên bản của thân vỏ.

Trong quá trình thẩm định xe cũ, tình trạng nước sơn là một trong những hạng mục được kiểm tra khá kỹ.

Ngoài việc quan sát bằng mắt thường, những người có kinh nghiệm có thể dựa vào màu sắc, độ bóng, bề mặt và mép ghép giữa các chi tiết. Máy đo độ dày sơn cũng được sử dụng phổ biến, giúp phát hiện một bộ phận thân vỏ đã được sơn lại ngay cả khi chất lượng thi công tốt và khó nhận biết bằng mắt thường.

Một chiếc xe còn nước sơn nguyên bản thường có lợi thế hơn khi giao dịch bởi đây là một trong những căn cứ để người mua đánh giá lịch sử thân vỏ. Đó cũng là lý do tình trạng “sơn zin” thường được người bán và các salon đưa vào nội dung quảng cáo như một điểm cộng khi chào bán xe.

Việc thân vỏ xe phải sơn lại có nhiều nguyên nhân và thông thường, điều lo ngại nhất là nguyên nhân xe gặp tai nạn thay vì xe bị va quệt nhẹ, trầy xước thông thường.

Do đó, hai chiếc xe cùng đời, cùng phiên bản, ODO và tình trạng máy móc tương đương chưa chắc được thị trường định giá giống nhau nếu một chiếc còn phần lớn nước sơn nguyên bản, chiếc còn lại đã sơn lại nhiều chi tiết.

Đối với chiếc Mercedes-Benz GLC 200 trong vụ án trên, chiếc xe bị 17 vết xước được làm mới lại nhờ dịch vụ chính hãng nên có thể giá trị bị ảnh hưởng do mất sơn zin không nhiều. Tổn thất lớn nhất chính là lịch sử pháp lý vướng vào kiện tụng của chiếc xe. Điều này có thể khiến chiếc xe bị bất lợi trong định giá nếu chủ xe muốn chuyển nhượng sau này.

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