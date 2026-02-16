Không chỉ gây tranh cãi ở việc tính giá khắc phục 17 vết xước theo phương án sơn vá, sơn dặm, kết luận định giá tài sản thiệt hại trong vụ chiếc Mercedes-Benz GLC 200 bị cào xước của Hội đồng định giá trong tố tụng UBND phường Đại Mỗ còn gây khó hiểu ở hạng mục "thay mới cụm đèn pha". Sự chênh lệch quá lớn so với giá chính hãng khiến giới chuyên gia ô tô đặt dấu hỏi, đây là giá phụ tùng nguồn nào, có đảm bảo chính hãng hay không?

Hãng báo giá cụm đèn hơn 70 triệu, giá giám định chỉ 51 triệu là giá phụ tùng nguồn nào?

Theo nội dung định giá tài sản tố tụng của UBND phường Đại Mỗ được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội thông báo, hạng mục “mặt ngoài ốp nhựa bảo vệ cụm đèn phía trước” được mở ngoặc đơn ghi chú “thay mới” với mức giá 51 triệu đồng. Phía dưới, thông báo ghi rõ “tổng cộng chi phí sửa chữa và thay cụm đèn” là 56,3 triệu đồng.

Cách ghi này khiến ban đầu, nhiều người hiểu đây là hạng mục thay linh kiện ốp nhựa bảo vệ cụm đèn nhưng giới chuyên môn trong lĩnh vực ô tô và chủ xe Đỗ Bích Ngọc cho rằng, với giá 51 triệu, đây là hạng mục được xác định là “thay mới cả cụm đèn pha".

Vết xước trên ốp bảo vệ cụm đèn pha Mercedes-Benz GLC 200 buộc phải áp dụng phương án thay mới toàn bộ cụm đèn do hãng không bán linh kiện rời. Ảnh: NVCC

Tuy nhiên, vấn đề phát sinh khi mức giá 51 triệu đồng thấp rất nhiều so với báo giá sửa chữa chính hãng từ đại lý Mercedes-Benz An Du đưa ra là 70,666 triệu đồng.

Chị Đỗ Bích Ngọc bức xúc nói với VietNamNet: “Gara nào báo giá cụm đèn pha như thế thì chỉ là hàng xách tay ở gara ngoài, không giấy tờ, không rõ nguồn gốc xuất xứ. Vì hàng chính hãng thì chỉ hãng có, mà hãng thì không bán ra ngoài cho các gara với giá rẻ”.

Không chỉ “bị hại” trong vụ việc bức xúc, khoản chênh lệch giá lên tới gần 17 triệu đồng cho một cụm linh kiện chiếc xe sang Đức cũng khiến nhiều người trong nghề băn khoăn.

Định giá thiệt hại chiếc Mercedes-Benz GLC 200 bị cào xước có sự chênh lệch lớn với báo giá sửa chữa chính hãng. Ảnh: NVCC

Anh Vĩnh Nam, một chuyên gia lâu năm của Mercedes-Benz Việt Nam cho hay: “Hãng Mercedes-Benz không sản xuất, cung cấp linh kiện rời như ốp bảo vệ đèn mà chỉ cung cấp cụm đèn pha hoàn chỉnh. Để khắc phục hư hỏng vết xước trên mặt ốp thì phương án tiêu chuẩn là bắt buộc thay mới toàn bộ cụm đèn”.

Tuy nhiên với mức giá giám định thấp hơn gần 17 triệu so với giá Mercedes-Benz An Du đưa ra, anh Vĩnh Nam cho rằng: “Đây có thể là mức giá thay mới cụm đèn được thực hiện ở bên ngoài, không phải thực hiện ở đại lý chính hãng của Mercedes-Benz Việt Nam”.

“Trên thị trường tự do, có nhiều kênh rao bán linh kiện phụ tùng Mercedes-Benz với giá rẻ, chỉ là hàng OEM. Họ quảng cáo là hàng chính hãng nhưng rất khó kiểm chứng là hàng thật hay hàng nhái. Vì linh kiện phụ tùng hãng cũng bị làm giả nhiều”, anh Vĩnh Nam cho biết.

Nhiều trang web quảng cáo bán phụ tùng chính hãng Mercedes-Benz nhập khẩu từ Đức nhưng sẽ khó kiểm chứng. Ảnh chụp màn hình Shop Ô tô

Có kinh nghiệm hơn 20 năm trong lĩnh vực phụ tùng ô tô, anh Hồ Khắc Hùng, Tổng giám đốc Công ty phụ tùng ô tô MAST (trụ sở tại phố Nguyễn Công Trứ, Hà Nội) bày tỏ: “Tôi cũng không hiểu, hội đồng định giá tham chiếu giá thấp như vậy là giá ở đâu và nguồn phụ tùng nào, có chính hãng hay không?”

“Về lý thuyết, các công ty có thể nhập khẩu thương mại song song với hoạt động cung cấp phụ tùng của các đại lý chính hãng. Nhưng họ sẽ không thể có bảo hành hay chứng nhận của Mercedes-Benz Việt Nam vì họ không phải là đại lý được ủy quyền”, anh Hồ Khắc Hùng nói.

“Do vậy, các đơn vị này có thể nhập qua đường tiểu ngạch, chỉ là hàng OEM, giá bao giờ cũng rẻ hơn nhưng không thể được gọi là chính hãng. Thậm chí, đó có thể là hàng nhái, hàng lậu”, anh Hồ Khắc Hùng phân tích.

Ở các công ty tư nhân ngoài, linh kiện phụ tùng thay thế cũng có thể chỉ là “hàng tháo xe”, tức là các linh kiện, bộ phận chính hãng được gỡ ra từ những chiếc xe cũ, xe tai nạn hoặc xe thanh lý, nhưng vẫn còn khả năng sử dụng tốt. Đây là giải pháp tiết kiệm chi phí (rẻ bằng 1/2 - 1/3 hàng mới), phù hợp để thay thế các chi tiết khó tìm hoặc đã dừng sản xuất.

Hiện nay, Mercedes-Benz Việt Nam có hệ thống 16 đại lý được ủy quyền cung cấp dịch vụ bảo hành, sửa chữa. Các đại lý này bán phụ tùng theo mã chi tiết, được bảo hành, có hồ sơ chứng từ, phù hiệu hãng... Nói cách khác, mọi phụ tùng chính hãng được bán tại Việt Nam đều phải qua hệ thống này. Vì vậy, không thể có việc “Mercedes-Benz từ Trung Quốc hay từ Đức gửi hàng thẳng về Việt Nam qua một bên thứ ba dưới danh nghĩa chính hãng”.

Chủ xe có quyền yêu cầu phục hồi về nguyên bản theo tiêu chuẩn của chính hãng

Có nhiều kinh nghiệm xử lý các vụ tranh chấp bồi thường bảo hiểm ô tô liên quan đến hoạt động giám định hư hỏng xe, Luật sư Nguyễn Khắc Xuân, TGĐ Công ty dịch vụ hỗ trợ bảo hiểm InFair cũng cho biết: “Việc tham chiếu thẩm định giá tài sản có thể áp dụng giá giao dịch trên thị trường nhưng trước tiên phải là giá từ các đại lý chính hãng, kèm theo đó là tính thêm khấu hao đối với xe đã qua sử dụng”.

“Phụ tùng được xác định thay thế cũng phải là phụ tùng chính hãng, hợp pháp chứ không thể là phụ tùng dạng không chính hãng”, anh Nguyễn Khắc Xuân nói.

Theo anh, về phía bị hại, chủ xe đang đi xe nguyên bản, có quyền yêu cầu phải được phục hồi xe về nguyên bản như trước khi chưa bị phá hoại, tức là thay mới phụ tùng đảm bảo tiêu chuẩn chính hãng. Trong trường hợp này, chủ xe Đỗ Bích Ngọc hoàn toàn có quyền khiếu nại lên cơ quan công an về kết luận giám định thiệt hại chiếc xe, được quyền yêu cầu cung cấp các căn cứ tham chiếu chứng minh.

Chị Đỗ Bích Ngọc, chủ chiếc Mercedes-Benz GLC 200 bị cào xước nhấn mạnh không đồng tình với kết luận định định giá tài sản theo phương án chắp vá. Ảnh: NVCC

Có thể nói, điều quan trọng hơn không phải chỉ ở mức giá cụm đèn chỉ 51 triệu đồng, thấp hơn giá chính hãng, mà ở bản chất pháp lý của hoạt động định giá. Đây là định giá trong tố tụng hình sự, được sử dụng làm căn cứ xem xét khởi tố và xác định trách nhiệm hình sự, chứ không đơn thuần là cơ sở thương lượng bồi thường dân sự. Do vậy, mức định giá thiệt hại tài sản cao hay thấp hoặc không chuẩn xác sẽ ảnh hưởng đến khung hình phạt cho hành vi phạm tội.

Theo Nghị định 250/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thành lập và hoạt động của Hội đồng định giá tài sản, trình tự, thủ tục định giá tài sản trong tố tụng hình sự, nguyên tắc định giá là phải trung thực, khách quan, kịp thời. Căn cứ định giá phải được xác định dựa trên nhiều yếu tố, trong đó có giá của tài sản có hoạt động chuyển nhượng hoặc chào mua hoặc chào bán công khai trên thị trường; giá trong tài liệu, hồ sơ hợp pháp về loại tài sản đó do các cơ quan có thẩm quyền hoặc cơ quan yêu cầu định giá cung cấp.

Theo Khoản 2, Điều 178, Bộ Luật Hình sự, hành vi hủy hoại tài sản phạm tội có tổ chức, thiệt hại từ 50 triệu đến dưới 200 triệu đồng bị áp dụng khung phạt tù từ 2-7 năm. Mức thiệt hại tài sản 56,3 triệu đồng dù ở ngưỡng trên nhưng cũng tạo ra sự khác biệt về tình tiết tăng nặng hay giảm nhẹ, nếu thiệt hại là con số hơn 100 triệu đồng theo báo giá của đại lý chính hãng đưa ra.

Trước đó, chia sẻ với VietNamNet, chị Đỗ Bích Ngọc nhấn mạnh không đồng tình với kết luận định giá tài sản theo phương án sơn sửa chắp vá, thay mới phụ tùng không rõ nguồn tham chiếu. Chị nói rằng: “Nếu việc khắc phục không bảo đảm phục hồi nguyên trạng, tôi buộc phải tiếp tục khiếu nại để bảo vệ quyền lợi hợp pháp”.

Như VietNamNet đã đưa tin, tối 18/1, tại khu vực ngõ 67 đường Phùng Khoang, phường Đại Mỗ, Hà Nội, chị Đỗ Bích Ngọc (sinh năm 1990, trú tại phường Thanh Xuân, Hà Nội) điều khiển ô tô Mercedes-Benz GLC 200, biển kiểm soát 30L-541.XX đi ăn tối tại một nhà hàng trong khu vực và được nhân viên hướng dẫn đỗ xe trước một ngôi nhà có gắn biển Trung tâm Tiếng Anh đã đóng cửa. Thời gian đỗ xe từ 19h55 đến 21h20, trên xe có để lại số điện thoại liên hệ. Khi quay lại lấy xe, chị phát hiện xe bị cào xước nhiều vị trí.

Chị Ngọc đã trình báo Công an phường Đại Mỗ, tố giác 3 người gồm ông L.C.T - người dán giấy và đặt chậu cây dưới gầm xe; bà M.B.V - người trực tiếp bẻ gương, cầm vật nhọn gạch quanh xe, chị L.T.H (con gái của ông L.C.T và bà M.B.V) - người dùng mũ bảo hiểm đập kính ghế lái xe, đồng thời nhắn tin với lời lẽ xúc phạm, thách thức chị.

Ngày 12/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã ban hành Quyết định khởi tố vụ án hình sự để điều tra hành vi có dấu hiệu “Hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản” theo Bộ Luật Hình sự.

Mọi ý kiến về vụ việc trên xin gửi ở phần bình luận dưới bài viết hoặc chia sẻ về email: otoxemay@vietnamnet.vn. Xin cảm ơn!