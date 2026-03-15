Qua mặt nhà mạng

Thời gian gần đây, các đối tượng gian lận thường xuyên thay đổi và áp dụng các hình thức chiếm đoạt tài sản mới với mức độ tinh vi và nguy hiểm cao, gây thiệt hại tài chính cho nhiều khách hàng trên diện rộng.

Các ngân hàng vừa lưu ý khách hàng về hình thức chiếm đoạt tài sản qua SIM điện thoại và dữ liệu sinh trắc học.

Theo đó, đối tượng gian lận chiếm đoạt quyền sử dụng SIM điện thoại (SIM SWAP) bằng cách tấn công vào hệ thống của nhà mạng viễn thông và đánh cắp toàn bộ dữ liệu khách hàng, bao gồm: số điện thoại, thông tin giấy tờ tùy thân và dữ liệu sinh trắc học.

Từ nguồn dữ liệu bị lộ, đối tượng giả mạo khách hàng yêu cầu nhà mạng cấp lại SIM mới và thực hiện kích hoạt SIM. Sau đó, toàn bộ cuộc gọi và tin nhắn của chủ thuê bao sẽ bị chuyển sang thiết bị do đối tượng kiểm soát và SIM gốc bị vô hiệu hóa.

Lợi dụng việc số điện thoại thường được chủ tài khoản sử dụng làm tên đăng nhập/mật khẩu ngân hàng điện tử và ngân hàng sử dụng làm phương thức xác thực, đối tượng gian lận sử dụng tính năng cấp lại mật khẩu trên dịch vụ Ngân hàng điện tử, nhận mã OTP qua SIM đã chiếm quyền sử dụng và thiết lập lại mật khẩu truy cập dịch vụ.

Sau khi đăng nhập được tài khoản ngân hàng điện tử, các đối tượng sử dụng dữ liệu sinh trắc học của khách hàng đã đánh cắp từ nhà mạng để thực hiện các giao dịch như tất toán sổ tiết kiệm, đăng ký mở khoản vay/ cấp thẻ tín dụng online, chuyển tiền từ tài khoản thanh toán hoặc tài khoản thấu chi…

Do SIM gốc bị vô hiệu hóa, khách hàng không nhận được OTP từ ngân hàng, trong khi các giao dịch gian lận được thực hiện liên tiếp trong thời gian rất ngắn, khiến nhiều khách hàng không kịp phát hiện và ngăn chặn.

Ảnh minh hoạ (Nam Khánh).

Dấu hiệu nhận biết và cách phòng tránh

Theo cảnh báo của ngân hàng, những dấu hiệu nhận biết SIM gốc đã bị kẻ gian vô hiệu hoá gồm:

Điện thoại đột ngột mất sóng, không thể gọi điện, nhắn tin;

Nhận được thông báo qua email về việc thay đổi mật khẩu dịch vụ Ngân hàng điện tử, thông báo đăng nhập tại các thiết bị lạ;

Nhận được thông báo biến động số dư liên quan tới những giao dịch không do chủ tài khoản chủ động thực hiện;

Không nhận được OTP qua số điện thoại dù đang thực hiện giao dịch ngân hàng;

Dịch vụ Ngân hàng điện tử bị thay đổi mật khẩu bất thường, không thể đăng nhập lại.

Để hạn chế hình thức lừa đảo, chiếm đoạt tài sản như trên, ngân hàng khuyến cáo:

Hạn chế sử dụng các thông tin cá nhân như số điện thoại, ngày sinh, tên… để đặt tên đăng nhập và mật khẩu cho các ứng dụng giao dịch ngân hàng;

Không click vào đường link xác nhận thay đổi mật khẩu hoặc cấp lại/thay đổi các dịch vụ khi không có yêu cầu, link lạ hoặc cài đặt ứng dụng không chính thống;

Chủ động kích hoạt thông báo biến động số dư trên ứng dụng Mobile Banking hoặc qua SMS để kịp thời phát hiện giao dịch bất thường;

Tuyệt đối không cung cấp các thông tin bảo mật như thông tin cá nhân, mật khẩu, OTP, số thẻ và mã bảo mật trên thẻ (CVV) cho bất kỳ ai kể cả người tự xưng là nhân viên ngân hàng;

Liên hệ với nhà mạng khi nhận thấy thiết bị di động mất sóng đột ngột và không thể nghe, gọi điện thoại và nhắn tin hoặc khi nhận được thông bao thay đổi dịch vụ bất thường;

Liên hệ với ngân hàng (thông qua hotline hoặc điểm giao dịch gần nhất) nếu tài khoản/dịch vụ ngân hàng điện tử bị khóa hoặc thay đổi mật khẩu bất thường.

Thông báo tới ngân hàng hoặc cơ quan công an gần nhất khi nhận được tin nhắn, cuộc gọi lạ hoặc nghi ngờ có giao dịch bất thường.