Thực hiện quy định tại Thông tư 77/2025/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước về an toàn, bảo mật cho việc cung cấp dịch vụ trực tuyến trong ngành ngân hàng, kể từ ngày 1/3/2026, các ngân hàng sẽ ngừng cung cấp dịch vụ ngân hàng trực tuyến nếu ứng dụng ngân hàng được cài đặt trên các thiết bị có dấu hiệu rủi ro về bảo mật.

Theo quy định tại Điều 5, Thông tư 77, khi phát hiện lỗ hổng bảo mật được đánh giá ở mức cao hoặc nghiêm trọng, ngân hàng có biện pháp kiểm tra, không cho thực hiện các giao dịch hoặc có biện pháp kiểm soát nhằm phòng chống tội phạm lợi dụng lỗ hổng bảo mật để tấn công mạng, thực hiện các giao dịch gian lận, chiếm đoạt tài sản.

Ngân hàng triển khai các giải pháp nhằm phòng, chống phát hiện các hành vi can thiệp trái phép vào ứng dụng Mobile Banking đã cài đặt trong thiết bị di động của khách hàng.

Ứng dụng Mobile Banking phải tự động thoát hoặc dừng hoạt động và thông báo cho khách hàng lý do nếu phát hiện một trong các dấu hiệu sau:

Sử dụng môi trường giả lập (emulator)/môi trường có trình gỡ lỗi (debugger)/máy ảo/thiết bị giả lập để chạy ứng dụng Mobile Banking;

Phần mềm ứng dụng bị chèn mã bên ngoài ứng dụng (hook) hoặc phần mềm ứng dụng bị can thiệp, đóng gói lại (repacking);

Thiết bị đã bị phá khóa (root/jailbreak); hoặc bị mở khóa cơ chế bảo vệ (unlock bootloader);

Để đảm bảo an toàn, các ngân hàng khuyến cáo khách hàng nên sử dụng thiết bị di động với hệ điều hành nguyên bản, không cài đặt các ứng dụng từ nguồn lạ (file APK, file được gửi đường link lạ không phải qua chợ ứng dụng chính thức…).

Người dùng có thể tự kiểm tra thiết bị có an toàn hay không bằng cách: Cập nhật ứng dụng phiên bản mới nhất trên các chợ ứng dụng; mở ứng dụng để kiểm tra trạng thái.

Nếu thiết bị có dấu hiệu rủi ro, hệ thống sẽ hiển thị cảnh báo về nguy cơ mất an toàn và tự động thoát ứng dụng để bảo vệ tài khoản của người dùng.

Nếu thiết bị an toàn (không có cảnh báo), khách hàng có thể sử dụng ứng dụng bình thường.

Trường hợp phát hiện thiết bị của mình có dấu hiệu rủi ro, để đảm bảo an toàn, người dùng cần thay đổi sang thiết bị khác là thiết bị nguyên bản, đáp ứng tiêu chuẩn bảo mật của nhà sản xuất.

Nếu vẫn tiếp tục sử dụng thiết bị hiện tại, người dùng cần liên hệ nhà sản xuất/đơn vị bán/sửa chữa thiết bị để được hỗ trợ kiểm tra.

Thông tư 77 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 50/2025/TT-NHNN quy định về an toàn, bảo mật, cho việc cung cấp dịch vụ trực tuyến trong ngành ngân hàng.

Trường hợp khách hàng kích hoạt thiết bị mới hoặc kích hoạt lại ứng dụng Mobile Banking, khách hàng phải cài đặt, sử dụng phiên bản mới nhất, hoặc phiên bản gần nhất đảm bảo các yêu cầu về an toàn, bảo mật theo quy định.

Ngân hàng phải có giải pháp kiểm soát không cho phép hạ phiên bản xuống sử dụng các phiên bản thấp hơn.