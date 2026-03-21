Mất thẻ BHYT có được khám chữa bệnh không?
Trong thực tế, mất thẻ BHYT không đồng nghĩa với việc người tham gia bảo hiểm mất quyền lợi khám chữa bệnh.
Theo quy định, nếu mất thẻ BHYT, người bệnh vẫn có thể sử dụng các hình thức xác thực thông tin khác như:
- Căn cước công dân gắn chip
- Thông tin BHYT tích hợp trên ứng dụng VssID
- Khai báo thông tin BHYT tại quầy tiếp nhận: Bệnh viện có thể tra cứu thông tin người tham gia trên hệ thống.
Cách xin cấp lại khi mất thẻ BHYT
Cấp lại thẻ BHYT trực tuyến
- Bước 1: Đăng nhập ứng dụng VssID trên điện thoại.
- Bước 2: Chọn mục "Dịch vụ công" -> "Cấp lại thẻ BHYT do hỏng, mất".
- Bước 3: Nhận mã OTP và gửi yêu cầu.
Cấp lại thẻ BHYT trực tiếp
- Bước 1: Hồ sơ cần chuẩn bị: Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHYT (Mẫu TK1-TS).
- Bước 2: Nộp hồ sơ tại Cơ quan BHXH phường/xã nơi gần nhất hoặc cơ quan BHXH nơi quản lý người tham gia (công ty/đơn vị).
- Bước 3: Nhận thẻ. Sau khi tiếp nhận hồ sơ, cơ quan bảo hiểm sẽ tiến hành cấp lại thẻ theo quy định.
Thời gian cấp lại thẻ BHYT
Theo quy trình hiện nay, thời gian xử lý thường:
- Khoảng 3-7 ngày làm việc đối với hồ sơ hợp lệ
- Có thể nhanh hơn nếu đăng ký trực tuyến
Lưu ý để tránh mất quyền lợi BHYT
Để hạn chế rủi ro khi mất thẻ BHYT, người tham gia nên lưu ý một số điểm:
- Chụp ảnh thẻ BHYT để lưu trữ thông tin
- Đăng ký tài khoản VssID để sử dụng thẻ điện tử
- Thực hiện cấp lại thẻ ngay khi phát hiện bị mất
Mất thẻ BHYT không phải là tình huống quá nghiêm trọng nếu người tham gia nắm rõ quy trình xử lý. Việc chủ động làm thủ tục cấp lại và sử dụng các phương thức xác thực điện tử sẽ giúp đảm bảo quyền lợi khám chữa bệnh khi mất thẻ BHYT.