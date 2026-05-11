Ngày 11/5, Công an TP Đồng Nai cho biết đang củng cố hồ sơ, xử lý vụ trộm cắp tài sản xảy ra tại phường Phước Tân; đồng thời khẳng định thông tin lan truyền về việc nạn nhân bị “xịt thuốc mê” là không đúng sự thật.

Đinh Thanh Tài tại hiện trường. Ảnh: H.N

Theo thông tin ban đầu, khoảng 12h ngày 1/5, chị Nguyễn Thị T. (SN 1993, quê Nghệ An) ngủ trưa tại phòng trọ thuộc tổ 7, khu phố Tân Cang, phường Phước Tân nhưng không khóa cửa.

Đến khoảng 14h, khi thức dậy chị phát hiện bị mất nhiều tài sản gồm xe máy Honda SH Mode, một laptop Dell và điện thoại Xiaomi.

Tiếp nhận tin báo, Công an phường Phước Tân nhanh chóng truy xét, xác định và bắt giữ nghi phạm Đinh Thanh Tài (SN 1993, ngụ TP Đồng Nai), thu hồi được chiếc xe máy của bị hại.

Tại cơ quan công an, Tài khai lợi dụng lúc nạn nhân ngủ say, cửa phòng không khóa đã lẻn vào lấy trộm laptop, điện thoại, chìa khóa xe rồi điều khiển xe rời khỏi hiện trường.

Sau đó, đối tượng mang xe đến tiệm cầm đồ cầm cố được 4 triệu đồng, còn laptop và điện thoại bán cho một người không rõ lai lịch với giá 1,5 triệu đồng.

Làm việc với cơ quan chức năng, chị T. xác nhận không có việc bị “xịt thuốc mê” như một số thông tin lan truyền trên mạng xã hội trước đó.

Công an phường Phước Tân đang tiếp tục truy xét người tiêu thụ tài sản do phạm tội mà có, đồng thời hoàn tất hồ sơ để xử lý theo quy định.