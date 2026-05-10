Chiều 10/5, đại diện Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết Phòng CSGT Công an tỉnh Thái Nguyên đang phối hợp với Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh xử lý trường hợp tài xế ô tô có hành vi chống người thi hành công vụ, vi phạm nồng độ cồn.

Theo đó, khoảng 14h16 cùng ngày, thực hiện mệnh lệnh của Cục trưởng Cục CSGT về tổng kiểm tra, xử lý chuyên đề vi phạm tốc độ, nồng độ cồn, tổ công tác của Phòng CSGT Công an tỉnh Thái Nguyên phát hiện ô tô mang BKS 20A-727.XX chạy quá tốc độ quy định, ở mức 64km/h so với tốc độ tối đa cho phép là 50km/h.

Hình ảnh ô tô chạy quá tốc độ bị CSGT phát hiện. Ảnh: CACC

Khi lực lượng chức năng ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra, tài xế không chấp hành mà lập tức tăng ga, lạng lách, điều khiển xe lao về phía tổ công tác để thông chốt bỏ chạy.

Trước hành vi nguy hiểm, có thể đe dọa trực tiếp đến tính mạng người tham gia giao thông, lực lượng chức năng đã sử dụng xe chuyên dụng bám theo, liên tục phát tín hiệu yêu cầu dừng phương tiện.

Tài xế vi phạm nồng độ cồn đâm vào xe chuyên dụng của CSGT. Ảnh: CACC

Sau quãng đường truy đuổi khoảng 2,5km, đến khu công nghiệp Điềm Thụy, tài xế bắt đầu giảm tốc độ. Tuy nhiên, ngay khi lực lượng CSGT tiếp cận để kiểm tra, người này bất ngờ tăng ga, đâm trực diện vào cửa xe ô tô chuyên dụng của lực lượng chức năng.

Tổ công tác nhanh chóng phối hợp với Công an xã Điềm Thụy khống chế tài xế tại chỗ.

Tổ công đã phối hợp cùng Công an xã sở tại khống chế đối tượng. Ảnh: CACC

Đại diện Cục CSGT cho biết danh tính tài xế được xác định là D.T.H. (SN 1998, trú tại tỉnh Thái Nguyên). Qua kiểm tra nồng độ cồn, kết quả cho thấy tài xế H. vi phạm ở mức 0,053 mg/L khí thở.

Vụ việc đang được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Nguyên tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.