Ngay từ đầu chu kỳ tin đồn, Galaxy S26 Ultra đã không tạo được cảm giác về một cú nhảy vọt lớn. Những thông tin rò rỉ vẽ ra viễn cảnh một bản nâng cấp khá dè dặt, song hy vọng về thiết kế được tinh chỉnh cùng khả năng sạc không dây Qi2 tích hợp vẫn đủ để khiến giới công nghệ chờ đợi.

Các màu mới dự kiến của Galaxy S26 Ultra.

Tuy nhiên, thực tế dường như đang đi theo hướng kém lạc quan hơn khi không phải tin đồn nào cũng trở thành sự thật.

Không có Qi2, đổi lại là… đầu bút S Pen nhiều màu

Trang tin công nghệ Hà Lan NieuweMobiel mới đây đã đăng tải loạt hình ảnh rò rỉ về bút S Pen của Galaxy S26 Ultra cùng một số phụ kiện đi kèm.

Đúng như dự đoán, S Pen vẫn mang thiết kế cong, bất đối xứng, hệ quả trực tiếp của việc Samsung di dời vị trí cất bút sát hơn về cạnh máy. Đây là thay đổi mang tính kỹ thuật nhiều hơn là thẩm mỹ.

Điểm đáng chú ý là S Pen trên Galaxy S26 Ultra được cho là chỉ có hai màu cơ bản: đen và trắng. Tuy nhiên, phần đầu bút sẽ được phối màu tương ứng với bốn phiên bản màu sắc được đồn đoán của máy gồm đen, trắng, xanh bầu trời và tím cobalt.

Ở các thế hệ trước, Samsung thường cung cấp S Pen với màu sắc đồng bộ hoàn toàn với thân máy, vì vậy cách làm mới này có phần lạ lẫm, dù mang tính cá nhân hóa cao hơn.

Quan trọng hơn, NieuweMobiel cũng tiết lộ rằng không phải mọi ốp lưng dành cho Galaxy S26 Ultra đều có nam châm. Theo nhận định của 9to5Google, đây gần như là dấu hiệu chắc chắn cho thấy chiếc flagship này sẽ không được tích hợp nam châm sẵn bên trong thân máy.

Các thiết bị hỗ trợ Qi2 phụ thuộc rất nhiều vào khả năng căn chỉnh bằng nam châm để tối ưu tốc độ sạc và độ ổn định. Khi sử dụng ốp lưng thông thường không có nam châm, lực hút bị suy yếu đáng kể, khiến các phụ kiện như ví gắn lưng, giá đỡ hay đế sạc khó bám chắc.

Ngược lại, ốp lưng có tích hợp nam châm sẽ duy trì lực hút cần thiết, đảm bảo phụ kiện gắn chặt và hoạt động ổn định.

Hình ảnh rò rỉ về bút S Pen của Galaxy S26 Ultra. Ảnh: NieuweMobiel

Việc Samsung dường như tiếp tục “đứng ngoài” xu hướng này khiến không ít người dùng thất vọng, nhất là khi Qi2 đang dần trở thành tiêu chuẩn mới trên thị trường smartphone cao cấp.

Galaxy S26 Ultra và cảm giác tụt hậu

Qi2 là chuẩn sạc không dây mới sử dụng căn chỉnh nam châm để tăng hiệu quả truyền năng lượng, qua đó cải thiện tốc độ sạc. Với các smartphone có nam châm tích hợp, người dùng còn có thể dễ dàng gắn thêm tay cầm, chân đế, ví hay hàng loạt phụ kiện khác ở mặt lưng, vừa tiện lợi, vừa tạo ra một hệ sinh thái phụ kiện phong phú.

Apple đã đưa nam châm lên iPhone từ năm 2020 với dòng iPhone 12 thông qua MagSafe. Google cũng chính thức “nhập cuộc” vào năm ngoái với Pixel 10. Trong bối cảnh đó, Samsung lại tỏ ra chậm chân.

Hãng chỉ mang Qi2 lên Galaxy S25 theo cách khá nửa vời, thông qua các ốp lưng có nam châm tích hợp. Điều này đồng nghĩa người dùng buộc phải mua thêm phụ kiện tương thích nếu muốn trải nghiệm hệ sinh thái nam châm, thay vì có sẵn trong thân máy. Với Galaxy S26 Ultra, kịch bản này nhiều khả năng sẽ lặp lại.

Trước đó, giới thạo tin từng khẳng định Samsung sẽ mang Qi2 “thuần” lên Galaxy S26. Nhiều nguồn cho rằng tốc độ sạc không dây sẽ được nâng từ 15W lên 25W – mức tối đa theo chuẩn Qi 2.2.1. Thậm chí, các hình ảnh mô hình thử nghiệm còn cho thấy dòng Galaxy S26 có thể được tích hợp nam châm sẵn và Samsung được cho là đang chuẩn bị một loạt phụ kiện nam châm như vòng giữ máy hay pin dự phòng gắn lưng.

Câu hỏi đặt ra là những phụ kiện này ngay từ đầu đã được thiết kế để dùng chung với ốp lưng “Qi2 Ready”, hay Samsung đã thay đổi quyết định vào phút chót và loại bỏ hỗ trợ Qi2 tích hợp? Cho đến nay, chưa có câu trả lời chính thức.

Nếu những thông tin rò rỉ hiện tại là chính xác, cụm camera được thiết kế lại cùng tính năng màn hình bảo mật mới có thể là những điểm nâng cấp đáng kể hiếm hoi trên Galaxy S26 Ultra, bên cạnh việc nâng cấp vi xử lý theo thông lệ hằng năm. Dĩ nhiên, Samsung vẫn có thể bổ sung nhiều cải tiến nhỏ nhưng hữu ích, góp phần nâng cao trải nghiệm tổng thể.

Tuy vậy, trong phân khúc flagship siêu cao cấp, các thay đổi nhỏ khó có thể bù đắp cho sự thiếu vắng những nâng cấp mang tính bước ngoặt. Qi2, nếu được tích hợp đầy đủ, có thể đã mang lại một yếu tố “vui” và tiện lợi, mở rộng khả năng cá nhân hóa và phụ kiện hóa cho thiết bị. Nhưng với những gì đang lộ diện, có vẻ như Samsung chưa sẵn sàng đi theo con đường đó, ít nhất là trong thế hệ Galaxy S26 Ultra.

Trong bối cảnh các đối thủ ngày càng mạnh tay đổi mới, việc tiếp tục dè dặt có thể khiến Galaxy S26 Ultra bị nhìn nhận như một flagship mạnh mẽ về cấu hình, nhưng thiếu đi sự đột phá cần thiết để thực sự dẫn đầu xu hướng.

(Theo PhoneArena, Macworld)