Trong Quý 4/2025, bộ phận Mobile eXperience (MX) của Samsung ghi nhận doanh thu 29.300 tỷ won (20,1 tỷ USD) và lợi nhuận hoạt động 1.900 tỷ won, giảm 9,5% so với cùng kỳ năm trước. Biên lợi nhuận hoạt động cũng giảm từ 8,1% xuống còn 6,5%.

Khách tham quan gian hàng Galaxy của Samsung tại MWC 2025. Ảnh: Samsung

Nguyên nhân chính là sự tăng vọt của giá chip nhớ DRAM và NAND trên toàn cầu do nhu cầu xây dựng hạ tầng AI. Ông Cho Seong-hyuk, Giám đốc chiến lược bộ phận MX, thừa nhận "giá bộ nhớ tăng là vấn đề toàn ngành". Trước đó tại CES 2026, người đứng đầu mảng di động Roh Tae-moon đã cảnh báo "việc điều chỉnh giá smartphone có thể là cần thiết".

Chuyên gia phân tích Lee Min-hee nhận định: "Ngay cả khi Galaxy S26 ra mắt vào tháng 3, chi phí gia tăng sẽ kìm hãm biên lợi nhuận của mảng di động".

Trái ngược với Samsung, Apple vừa công bố kết quả kinh doanh kỷ lục với doanh thu 143,8 tỷ USD và biên lợi nhuận hoạt động lên tới 35,4%. Doanh số iPhone đạt 85,3 tỷ USD, tăng 23% so với cùng kỳ.

CEO Tim Cook cho biết giá bộ nhớ chỉ tác động tối thiểu đến biên lợi nhuận quý vừa qua. Nhà phân tích Ming-Chi Kuo dự báo Apple nhiều khả năng sẽ giữ nguyên giá khởi điểm của iPhone 18 ở mức 799 USD, chấp nhận giảm biên lợi nhuận phần cứng để bảo vệ sự tăng trưởng của hệ sinh thái.

Chìa khóa nằm ở cấu trúc lợi nhuận. Trong khi Samsung phụ thuộc lớn vào bán phần cứng, mảng Dịch vụ của Apple đã mang về 30 tỷ USD trong quý trước với biên lợi nhuận gộp khổng lồ 76,5%. Điều này cho phép Apple có dư địa để "gánh" chi phí linh kiện tốt hơn Samsung.

Về chiến lược sắp tới, Samsung cho biết sẽ tập trung mở rộng doanh số dòng flagship Galaxy S26 và củng cố vị thế dẫn đầu về điện thoại AI thông qua các trải nghiệm "Agentic AI".

(Theo Korea Herald)