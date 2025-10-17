Chiều 17/10, BYD Việt Nam vừa chính thức ra mắt mẫu sedan hạng C SEAL 5 DM-i với mức giá 696 triệu đồng. Đây là mẫu xe duy nhất trong phân khúc sử dụng công nghệ hybrid sạc ngoài (PHEV), đồng thời có giá thấp hơn nhiều những chiếc sedan xăng truyền thống thương hiệu Nhật, Hàn.

BYD SEAL 5 có giá 696 triệu đồng, là mẫu sedan cỡ C động cơ PHEV đầu tiên duy nhất trong phân khúc.

BYD SEAL 5 được trang bị hệ truyền động DM-i Super Hybrid, kết hợp động cơ xăng 1.5L hút khí tự nhiên và mô-tơ điện công suất 145 kW, cho tổng công suất 209 mã lực, mô-men xoắn 300 Nm. Xe có thể chạy thuần điện khoảng 120 km, tầm hoạt động kết hợp điện và xăng đạt tới 1.200 km, mức tiêu thụ nhiên liệu trung bình chỉ 3,8L/100 km.

Xe BYD SEAL 5 có kích thước lớn của hạng C: dài: 4.780mm, rộng: 1.837mm, cao: 1.495mm. Chiều dài cơ sở: 2.718mm và khoảng sáng gầm khoảng 120mm

Ngoại hình SEAL 5 mang phong cách hiện đại, kích thước tương đương các sedan cỡ C phổ thông như Honda Civic hay Toyota Corolla Altis. Nội thất nổi bật với màn hình trung tâm xoay 12,8 inch, hỗ trợ Apple CarPlay/Android Auto không dây, cụm đồng hồ kỹ thuật số 8,8 inch, camera 360 độ và công nghệ V2L (Vehicle-to-Load) cho phép xe cấp điện ngược cho thiết bị ngoài.

Mẫu xe trang bị màn hình trung tâm xoay 12,8 inch - đặc trưng của BYD, có thể chuyển dọc/ngang tuỳ nhu cầu, hỗ trợ Apple CarPlay / Android Auto không dây.

Hệ thống trang bị an toàn có 14 tính năng, dày đặc nhất phân khúc, trong đó nổi bật nhất là tính năng chống tăng tốc bất ngờ.

Với mức giá 696 triệu đồng, BYD SEAL 5 hiện rẻ hơn hàng trăm triệu đồng so với các mẫu sedan cùng phân khúc cỡ C thương hiệu Nhật như Toyota Corolla Altis có giá từ 725–870 triệu đồng và Honda Civic giá từ 730–970 triệu đồng. Giá mẫu xe Trung Quốc này ngang với phiên bản thấp của Mazda3 (từ 689–825 triệu đồng) hay Hyundai Elantra (từ 669–829 triệu đồng).

BYD SEAL 5 là chiếc xe sedan cỡ C đầu tiên ở Việt Nam sử dụng công nghệ hybrid sạc ngoài - PHEV

Trong đó, đối thủ "trực diện" hơn về công nghệ là phiên bản Honda Civic e:HEV (giá 940–970 triệu đồng) hay Toyota Corolla Altis HEV (giá 870 triệu đồng) đều chỉ là động cơ hybrid tự sạc (HEV) đều giá đắt hơn BYD SEAL 5 từ 150-250 triệu đồng. Với động cơ HEV, xe không có chế độ chạy điện thuần như động cơ PHEV trên mẫu SEAL 5.

Có thể nói, ở mức 696 triệu đồng cùng với công nghệ PHEV vốn giá thành cao, BYD SEAL 5 có giá bán niêm yết rẻ bất ngờ. Tuy nhiên, niềm tin thương hiệu và độ phủ dịch vụ là vấn đề thách thức đối với SEAL 5 và các mẫu BYD nói chung.

Nếu so với Honda, Toyota có lịch sử 30 năm tại Việt Nam thì BYD với 2 năm gia nhập, vẫn là thương hiệu còn mới tại Việt Nam. Hệ thống đại lý và dịch vụ hậu mãi chưa thể có độ phủ như các hãng xe Nhật Bản, Hàn Quốc. Điều này khiến người mua cần cân nhắc giữa chi phí đầu tư thấp và yếu tố bảo dưỡng, giá trị bán lại về sau.

Dù vậy, với công nghệ PHEV, phạm vi hoạt động động cơ điện dài và giá bán dưới 700 triệu đồng, BYD SEAL 5 đang tạo ra lựa chọn mới trong phân khúc sedan hạng C, nơi lâu nay người tiêu dùng chỉ có các mẫu xăng hoặc hybrid tự sạc. Mức giá này được xem là bước đi thăm dò táo bạo của hãng xe Trung Quốc, đồng thời mở đầu cho cuộc cạnh tranh “xanh hóa” thực sự trong thị trường sedan Việt Nam.

Hiện, công nghệ PHEV vẫn chưa được phổ biến ở Việt Nam do khó khăn về hạ tầng sạc, chi phí đầu vào cao hơn HEV. Hầu hết các mẫu PHEV xuất hiện trên thị trường trong nước đa phần là xe SUV, crossover, xe sang, chứ chưa có ở phân khúc sedan cỡ C hay phân khúc bình dân. Trước đó, xe PHEV thị trường Việt đã có BYD Sealion 6 DM-i (SUV đô thị), Jaecoo J7 PHEV (SUV cỡ C), Kia Sorento PHEV (SUV 7 chỗ cỡ D, giá 1,299 0 1,399 tỷ đồng)...