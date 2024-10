Các nhà sản xuất xe điện đang chạy đua nghiên cứu, ứng dụng công nghệ nhằm phát triển các dòng pin có mật độ năng lượng cao, đồng thời phải an toàn và chi phí sản xuất hợp lý. Trong cuộc cạnh tranh ấy, phần thắng đang nghiêng về những công ty có lịch sử trong lĩnh vực công nghệ, thay vì các hãng xe truyền thống. Đặc biệt, BYD nhanh chóng vươn lên trở thành hãng xe năng lượng mới hàng đầu thế giới. Nhìn vào lịch sử hình thành và phát triển của BYD, không khó để giải thích cho thành tích này.

BYD nhanh chóng vươn lên vị trí dẫn đầu nhờ pin Blade. Ảnh: BYD

Nhà máy 1 triệu m2, hạt bụi cũng được kiểm soát

Tọa lạc tại thành phố Trùng Khánh (Trung Quốc), nhà máy FinDreams là công xưởng sản xuất pin Blade của BYD. Với diện tích khoảng 1 triệu m2, nhà máy có 18 cơ sở sản xuất và 3 trung tâm R&D cùng tổng vốn đầu tư hơn 2,5 tỷ USD. Tại đây cũng có khoảng 17.000 nhân viên đang làm việc. Năng lực sản xuất của nhà máy đạt 200 GWH vào năm 2022 và theo kế hoạch phát triển mở rộng, FinDreams Battery dự kiến đạt khả năng sản xuất 550 GWH vào năm 2025.

Năng lực sản xuất của nhà máy FinDreams Battery đạt 200 GWH vào năm 2022. Ảnh: BYD

BYD là một trong số nhà sản xuất ô tô hiếm hoi làm chủ và tự chủ cả về công nghệ lẫn sản xuất pin. Để có kết quả ấy, hãng đã mạnh tay đầu tư phát triển công nghệ mà nòng cốt là Viện nghiên cứu FinDreams Battery, quy tụ hơn 400 tiến sĩ, hơn 7.000 nhân viên nghiên cứu và phát triển, và hơn 6.600 đơn xin cấp bằng sáng chế.

Bộ dây chuyền sản xuất pin Blade tại nhà máy cũng tuân thủ nhiều quy chuẩn nghiêm ngặt. Chẳng hạn các hạt bụi mịn 5 micron không vượt quá 29 hạt/m3, nhiệt độ môi trường giữ ở mức không đổi 25oC, độ ẩm tổng thể bên trong khu vực sản xuất luôn được duy trì ở mức dưới 1%.

Quy trình sản xuất pin BYD Blade tại FinDreams Battery

Quá trình sản xuất pin Blade được chia thành 8 công đoạn. Thay vì sử dụng cobalt hay nickel như các loại pin truyền thống, BYD dùng nguyên liệu đầu vào thân thiện với môi trường như sắt, phốt-pho.

Giai đoạn đầu tiên là trộn bùn anode gồm graphite, nước siêu tinh khiết, chất kết dính dẫn điện và các chất kết dính khác được đưa vào máy trộn. Hỗn hợp sau đó được lọc và khử từ đầy đủ, lưu trữ trong bể.

Trộn bùn anode - công đoạn đầu tiên trong quy trình sản xuất pin Blade. Ảnh: BYD

Hỗn hợp trên sau khi trộn sẽ được phủ điện cực cả ở mặt sau và nung qua 2 chu kỳ. Đặc biệt, lò nung của BYD là lò dài hàng đầu châu Á với độ dài 70 m, được lắp ráp từ 14 phần. Bùn được phủ đều lên bề mặt lá đồng thông qua 8 đầu phun chính xác, giúp phủ kín các khe hở. Quá trình này sử dụng camera CCD độ chính xác cao nhằm phát hiện độ dày của toàn bộ đường điện cực.

Nguyên liệu graphite sẽ trải qua quá trình cán mỏng hai lần để đạt được độ dày tiêu chuẩn 128 µm. Công đoạn tiếp theo là xếp chồng, các cell pin được sắp xếp chồng lên nhau để tạo thành một bộ pin hoàn chỉnh. Đây là một trong những tinh hoa công nghệ và bí mật của BYD nhằm tạo ra các khối pin mỏng, có mật độ năng lượng cao trên một đơn vị thể tích.

Từng bộ pin Blade đều được kiểm tra kỹ càng sau khi sản xuất. Ảnh: BYD

Cell pin sẽ được chuyển trên băng chuyền để lắp ráp. Chồng điện cực bao gồm 39 lá đồng và 38 lá nhôm, tạo thành nguyên mẫu của cell pin. Tiến trình tiếp theo là hàn, nhà máy sử dụng công nghệ hàn siêu âm với quy trình FTT. Sau đó chuyển qua bọc với màng cách điện PET. Bước tiếp theo, chồng điện cực sẽ được đẩy chậm rãi theo chiều ngang vào vỏ nhôm trong 8 lần. Các bộ phận tiếp tục được hàn và tiến hành kiểm tra độ kín của cell pin bằng khí Helium.

Sau khi lắp ráp, pin sẽ được nung trong 6-8 giờ ở nhiệt độ 100 độ C nhằm loại bỏ độ ẩm dư thừa bên trong tế bào pin. Cuối cùng, cell pin được bơm chất điện phân bởi bơm dạng ống, chuyển qua bịt kín bằng đinh cao su và gửi đến xưởng thử nghiệm để kiểm tra.

Pin Blade - độ an toàn được kiểm chứng bởi hàng triệu xe

Một trong những thử nghiệm nổi tiếng với dòng pin Blade là cho vật nhọn đâm xuyên và kết quả là không sinh nhiệt, xì khói hay phát nổ. Ngoài ra, dòng pin này cũng được kiểm chứng an toàn ngay cả khi đặt trong môi trường 300 độ C và bị sạc quá 250% công suất. Với độ an toàn trên, pin Blade không chỉ được trang bị trên xe BYD mà còn được rất nhiều hãng xe khác sử dụng. Đây cũng là một trong những công nghệ cốt lõi đưa BYD cán mốc doanh số hơn 3 triệu xe năng lượng mới bán ra trong năm 2023.

Nhiều hãng xe điện khác hiện đang sử dụng pin Blade. Ảnh: BYD

Quy trình sản xuất pin Blade đặc biệt thân thiện với môi trường, từ khâu lựa chọn nguyên liệu cho đến các công đoạn và thành phẩm. Điều này góp phần thể hiện cam kết mạnh mẽ của BYD trong hành trình tiên phong tạo nên dấu chân xanh, góp phần giảm thải hiệu ứng nhà kính toàn cầu với mục tiêu "Chung tay làm mát Trái Đất thêm 1 độ C”.

(Nguồn: BYD)