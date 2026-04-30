Mẫu xe mang tên Indecent 020 được phát triển dựa trên nền tảng Porsche 911 Carrera, lấy cảm hứng trực tiếp từ huyền thoại Porsche 930 Turbo Slantnose. Xe vừa ra mắt bản thực tế tại sự kiện Ultrace tổ chức ở Düsseldorf (Đức).

Điểm gây chú ý nhất nằm ở phần đầu xe hoàn toàn mới. Indecent loại bỏ cụm đèn pha truyền thống của 911, thay vào đó dời đèn xuống hai bên lưới tản nhiệt, tạo hình mũi xe dốc đặc trưng Slantnose. Thiết kế này phần nào gợi liên tưởng tới Aston Martin Valour.

Không chỉ phần đầu, đuôi xe cũng được tinh chỉnh mạnh với cánh gió đặt trên giá đỡ gắn trực tiếp vào khung xe, mang phong cách xe đua nhưng không sử dụng hốc gió lớn như bản RS. Toàn bộ xe được sơn trắng, đi kèm bộ mâm 20 inch trước và 20×12 inch sau, sử dụng lốp hiệu năng cao Michelin Pilot Sport Cup 2.

Về vận hành, thay vì dùng tăng áp như nguyên bản, động cơ boxer 6 xi-lanh 3.4L được nâng cấp bằng siêu nạp (supercharger), cho công suất lên tới 550 mã lực. Xe sử dụng hộp số sàn 7 cấp, dẫn động cầu sau, đi kèm hệ thống ống xả thép không gỉ.

Khả năng vận hành được nâng cấp toàn diện với phanh carbon-ceramic của Brembo, hệ thống treo Ohlins có thể điều chỉnh và cơ chế nâng trục trước.

Trái ngược ngoại thất “tối giản”, nội thất xe lại cực kỳ nổi bật với tông da tím kết hợp Alcantara phủ gần như toàn bộ khoang lái. Xe còn có khung chống lật sơn đồng màu và ghế thể thao lưng carbon.

Dù chỉ là sản phẩm từ một hãng độ nhỏ, Indecent 020 cho thấy cách tiếp cận táo bạo và khác biệt, thậm chí đi trước cả chính Porsche trong cuộc đua hồi sinh phong cách Slantnose, biểu tượng một thời của dòng 911.

Theo Carscoops

