Cục Đăng kiểm Việt Nam vừa phát đi thông tin triệu hồi sản phẩm đối với các mẫu xe Volkswagen đời cũ tại Việt Nam để kiểm tra và thay thế linh kiện túi khí Takata trên vô lăng lái.

Theo đó, đơn vị nhập khẩu, phân phối chính hãng ô tô Volkswagen tại Việt Nam là Công ty TNHH Ô tô Thế giới sẽ triển khai đợt triệu hồi đối với 75 chiếc bao gồm các mẫu Golf, Passat và EOS (chỉ có 1 chiếc) sản xuất từ tháng 11/2009 đến tháng 12/2015 tại nhà máy ở Wolfsburg, Đức.

Volkswagen Passat 2015 là một trong các mẫu xe thuộc diện bị triệu hồi tại Việt Nam. Ảnh: VW

Theo Cục Đăng kiểm, trên các xe Volkswagen Passat và Golf nằm trong danh sách bị ảnh hưởng, bộ phận bơm khí của túi khí Takata trên vô lăng có thể bị hư hại do hơi ẩm xâm nhập theo thời gian, trong điều kiện khí hậu nhất định.

Trong trường hợp hệ thống túi khí được kích hoạt khi có va chạm, việc giải phóng khí trơ có thể tạo nên áp lực bên trong quá lớn, dẫn đến khả năng bộ phận bơm khí bị nứt vỡ.

Nếu các mảnh vỡ của bộ phận bơm khí bị văng ra, có thể gây thương tích cho những người ngồi trên xe. Để khắc phục lỗi trên, Volkswagen buộc phải thay thế túi khí với thời gian kiểm tra, sửa chữa hơn 1 giờ đồng hồ. Thời gian của đợt triệu hồi này kéo dài từ nay đến hết 10/2/2029.

Đây là đợt triệu hồi đầu tiên trong năm 2026 của Volkswagen Việt Nam, nằm trong chương trình triệu hồi toàn cầu số hiệu 69EJ của hãng Volkswagen AG.