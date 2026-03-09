Đáng chú ý, nhiều vấn đề đã được Ford phát hiện từ nhiều năm trước nhưng đến nay mới chính thức được xử lý. Số lượng chiến dịch triệu hồi xe Ford trong thời gian gần đây đã ngang bằng tổng số đợt triệu hồi của các tập đoàn lớn như BMW, Nissan Motor, Stellantis và General Motors cộng lại.

Hơn 600.000 xe dính lỗi mô tơ gạt mưa

Đợt triệu hồi xe Ford lớn nhất lần này liên quan đến 604.533 mẫu xe SUV/Crossover, bao gồm Ford Escape và Ford Explorer sản xuất từ năm 2020-2022, cùng hai mẫu xe của thương hiệu hạng sang Lincoln là Aviator và Corsair.

Ford đã biết về lỗi mô tơ gạt mưa từ năm 2021, nhưng ban đầu đánh giá rằng rủi ro đối với an toàn giao thông là không quá lớn. Ảnh: Ford

Theo thông báo của Ford, các xe này được trang bị mô tơ gạt nước kính chắn gió có nguy cơ bị hỏng theo thời gian. Khi sự cố xảy ra, gạt mưa có thể ngừng hoạt động, làm giảm tầm nhìn của tài xế trong điều kiện thời tiết xấu.

Điều đáng nói là Ford đã biết về vấn đề này từ năm 2021, nhưng khi đó hãng cho rằng lỗi này không gây ra "rủi ro an toàn đáng kể" và dự đoán tỷ lệ hỏng hóc sẽ thấp nên chưa triển khai triệu hồi.

Mãi tới tháng 11/2025, khi số lượng sự cố tăng lên, Ford mới mở lại cuộc điều tra. Kết quả kiểm tra cho thấy nguyên nhân có thể xuất phát từ lỗi lắp ráp của nhà cung cấp linh kiện Valeo. Trong quá trình sản xuất mô tơ gạt mưa, đầu nối nắp có khả năng bị lệch so với đầu nối chổi than, khiến kết nối điện không ổn định và dẫn đến mất nguồn tín hiệu theo thời gian.

Ford cho biết đã ghi nhận 1.374 yêu cầu bảo hành liên quan đến lỗi này. Trong chiến dịch triệu hồi xe Ford, các đại lý sẽ kiểm tra và thay thế mô tơ gạt mưa phía trước nếu cần. Tuy nhiên, phụ tùng thay thế dự kiến phải đến tháng 5 mới có sẵn, đồng nghĩa nhiều chủ xe có thể phải chờ đợi.

Xe bán tải gặp nguy cơ tách trục truyền động

Đợt triệu hồi thứ hai ảnh hưởng tới 11.431 xe bán tải cỡ lớn gồm Ford F-250 Super Duty và Ford F-350 Super Duty đời 2025-2026. Các mẫu xe này có thể gặp lỗi mối hàn trên trục truyền động phía sau, khiến bộ phận này bị tách rời trong quá trình vận hành, dẫn tới mất lực truyền động đột ngột.

Loạt xe bán tải cỡ lớn có thể gặp lỗi mối hàn trên trục truyền động phía sau, dẫn tới mất lực truyền động đột ngột. Ảnh: Edmunds

Sự cố được phát hiện trong quá trình kiểm tra cuối dây chuyền tại nhà máy xe tải Kentucky, khi ba chiếc bán tải cỡ lớn Super Duty gặp tình trạng trục truyền động tách rời tại vị trí mối hàn ma sát giữa ống trục và khớp nối đầu trục. Sự cố buộc Ford phải ra lệnh dừng xuất xưởng để tiến hành điều tra.

Trong quá trình làm việc với nhà cung cấp linh kiện Dana, các kỹ sư phát hiện một máy hàn ma sát trong dây chuyền sản xuất đã bị xuống cấp, không đạt đủ tốc độ cần thiết để tạo năng lượng hàn đúng tiêu chuẩn. Hậu quả là mối hàn yếu, dễ bị hỏng khi xe vận hành.

Ford cho biết đã nhận 6 yêu cầu bảo hành liên quan tới lỗi này. Biện pháp khắc phục là các đại lý sẽ kiểm tra số sê-ri của trục truyền động và thay thế bộ phận nếu phát hiện nằm trong lô sản xuất bị ảnh hưởng.

Lỗi hệ thống cảnh báo khi lùi

Chiến dịch triệu hồi thứ ba có quy mô nhỏ hơn, chỉ ảnh hưởng tới 316 xe tải van cỡ lớn gồm Ford E-350 và Ford E-450 đời 2026-2027. Theo Ford, các xe này có thể gặp lỗi đầu nối hệ thống cảnh báo lùi bị lỏng, khiến còi cảnh báo không phát ra âm thanh khi xe lùi. Điều này có thể làm tăng nguy cơ va chạm với người đi bộ hoặc vật cản phía sau.

Sự cố được công nhân nhà máy phát hiện vào tháng 11 năm ngoái khi kiểm tra hệ thống dây điện. Cuộc điều tra sau đó cho thấy nguyên nhân là do đầu nối dây khung xe và đầu nối còi cảnh báo được lắp với nhau nhưng không được khóa chặt. trong quy trình sản xuất.

Để khắc phục, các đại lý sẽ thay thế đầu nối bằng linh kiện đúng tiêu chuẩn, đảm bảo hệ thống cảnh báo khi lùi hoạt động bình thường.

Theo Carscoops

