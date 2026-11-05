Hai người đàn ông xảy ra mâu thuẫn khi sạc xe điện trên đường Cầu Diễn (Hà Nội). Sau khi lời qua tiếng lại, một người bị đối phương đánh vào vùng mặt.

Sáng 5/11, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh xô xát gần một trạm sạc xe điện trên đường Cầu Diễn (Hà Nội), thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng.

Hình ảnh về vụ việc. Ảnh: Cắt từ clip

Theo nội dung clip, trong lúc sạc xe điện, hai người đàn ông phát sinh mâu thuẫn, lời qua tiếng lại rồi rời đi. Tuy nhiên, không lâu sau, cả hai tiếp tục tranh cãi và dẫn đến xô xát.

Đáng chú ý, trong lúc đối đầu, người đàn ông mặc áo xanh liên tục nói: “Đánh đi, đánh đi”. Ngay sau đó, người mặc áo trắng lao tới, dùng tay đấm liên tiếp vào vùng mặt đối phương.

Thời điểm xảy ra sự việc, một số người có mặt tại hiện trường chứng kiến và tìm cách can ngăn. Sau một hồi, hai người dừng xô xát rồi rời khỏi khu vực.

Xem clip, nhiều người để lại bình luận cho rằng hành vi đánh người là không thể chấp nhận dù trước đó giữa hai bên xảy ra mâu thuẫn. Bên cạnh đó, một số người nhận định việc thách thức đối phương đã khiến tình hình trở nên căng thẳng hơn.

Theo tìm hiểu của phóng viên, vụ việc xảy ra vào tối 4/11 trên đường Cầu Diễn, phường Phú Diễn.

Trao đổi với PV VietNamNet, lãnh đạo Công an phường Phú Diễn xác nhận vụ việc và cho biết đơn vị đang kiểm tra, xác minh để làm rõ nguyên nhân, diễn biến liên quan. “Đúng, sai đến đâu sẽ xử lý đến đó”, vị lãnh đạo Công an phường thông tin.

Theo cơ quan công an, đến thời điểm hiện tại, người bị đánh trong vụ việc chưa đến trình báo.