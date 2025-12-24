Ngày 24/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tây Ninh đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ án mạng xảy ra tại một công ty chuyển phát nhanh ở ấp Bình Nghị, xã Nhựt Tảo, khiến một người tử vong.

Nạn nhân là anh Huỳnh Trí E. (SN 1993, quê Trà Vinh), tổ trưởng quản lý công nhân của công ty.

Hiện trường xảy ra vụ việc. Ảnh: CTV

Theo camera an ninh, vào lúc 20h06 ngày 23/12, ba thanh niên bịt mặt điều khiển xe máy dừng trước cổng công ty. Hai người trong số họ xuống xe và tiến vào bên trong. Khi đến khu vực làm việc của anh Huỳnh Trí E., các đối tượng bất ngờ tấn công, khiến nam tổ trưởng không kịp phản ứng.

Trong lúc xô xát, một đối tượng đã rút dao đâm anh E., khiến nạn nhân gục xuống nền nhà. Sau khi gây án, hai đối tượng bỏ chạy ra cổng công ty và được người còn lại điều khiển xe máy chở đi, tẩu thoát về hướng phường Tân An.

Mặc dù được đồng nghiệp đưa đi cấp cứu, nạn nhân đã tử vong ngoại viện do vết thương quá nặng.

Ngay khi tiếp nhận tin báo, Công an xã Nhựt Tảo đã đến bảo vệ hiện trường và xác minh vụ việc.

Qua làm việc sơ bộ, các nhân viên công ty Thuận Phong nghi vấn hai thanh niên mang khẩu trang gây thương tích cho anh Trí E. là L.M.T (SN 2005, trú tại TPHCM) và T.Q.L (SN 2006, trú tại Tây Ninh). Cả hai từng là công nhân của công ty và mới nghỉ việc cách đây 4 ngày.

Công an tỉnh Tây Ninh đang phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ để khám nghiệm tử thi, thu thập chứng cứ và trích xuất camera trên tuyến đường nhằm truy bắt các đối tượng liên quan.