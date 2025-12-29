XEM CLIP:

Hình ảnh từ camera cho thấy, trong lúc tranh cãi, nam thanh niên có biểu hiện hoảng loạn và tìm cách rời khỏi hiện trường. Tuy nhiên, một người đàn ông to con bất ngờ lao tới, giữ chặt nam thanh niên, không cho bỏ chạy. Cùng lúc đó, một người khác tiếp cận, kéo áo và giữ tay nam thanh niên, khiến tình hình trở nên hỗn loạn.

Trong quá trình giằng co, nam thanh niên mất thăng bằng và ngã xuống nền đất. Khi anh này chưa kịp đứng dậy, một đối tượng đã tiến đến, dùng hung khí đâm liên tiếp vào người. Vụ tấn công hết sức manh động khiến những người xung quanh hoảng sợ, không ai dám can ngăn.

Khu vực hiện trường vụ việc. Ảnh: Cắt từ clip.

Sau khi bị đâm, nam thanh niên nằm tại chỗ, được người dân hỗ trợ sơ cứu và báo cho lực lượng chức năng. Đáng chú ý, người ra tay còn quay lại hỏi nạn nhân: “Có thích nhà quê nữa không?”, trong khi nam thanh niên liên tục la hét thất thanh: “Cứu em!”.

Trên mạng xã hội xuất hiện thông tin cho rằng nguyên nhân mâu thuẫn xuất phát từ câu chê bai “đồ nhà quê” của nam thanh niên. Tuy nhiên, nội dung này chưa được cơ quan chức năng kiểm chứng.

Sáng 29/12, trao đổi với PV VietNamNet, lãnh đạo Công an phường Hoàng Mai cho biết, ngay sau khi tiếp nhận thông tin, đơn vị đã khẩn trương tới hiện trường để điều tra, làm rõ vụ việc. Hiện tại, cơ quan công an đã bắt giữ một đối tượng và tiếp tục truy xét các đối tượng liên quan.