XEM CLIP:

Ngày 27/12, Phòng Cảnh sát Kinh tế, Công an TPHCM đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Huỳnh Văn Lam (SN 1995, quê Cà Mau) và Nguyễn Thị Thu Hà (SN 1994, quê Lâm Đồng) về tội “Tham ô tài sản”.

Huỳnh Văn Lam và Nguyễn Thị Thu Hà khi bị bắt giữ. Ảnh: CACC

Theo điều tra ban đầu, vụ án xảy ra tại Công ty TNHH CityZoo (số 146D4 Nguyễn Văn Hưởng, phường An Khánh, TPHCM; ngành nghề chính là chuyên kinh doanh thức ăn chăn nuôi, thức ăn thuỷ sản) do ông P.S.M. (quốc tịch Pháp) làm Giám đốc, người đại diện pháp luật.

Kết quả điều tra xác định, trong khoảng thời gian từ tháng 6/2022 đến cuối tháng 2/2025, Huỳnh Văn Lam với vai trò là nhân viên quản lý, thu hồi công nợ, đã phát hiện những sơ hở trong việc quản lý tiền thanh toán của khách hàng.

Tận dụng quyền hạn được giao trong việc cập nhật dữ liệu trên hệ thống phần mềm kế toán, Lam đã cấu kết với Nguyễn Thị Thu Hà (nhân viên kế toán) để thực hiện hành vi chiếm đoạt tiền.

Cụ thể, sau khi nhận tiền thanh toán công nợ từ các nhân viên kinh doanh, Lam và Hà không nộp vào tài khoản của công ty mà giữ lại để sử dụng cho mục đích cá nhân.

Để che giấu hành vi phạm tội trong thời gian dài, Lam đã lập nhiều bút toán khống trên phần mềm kế toán nhằm hợp thức hóa số liệu, tránh sự kiểm tra, phát hiện của ban lãnh đạo doanh nghiệp. Với thủ đoạn này, hai đối tượng đã chiếm đoạt hơn 17,7 tỷ đồng.

Tại cơ quan điều tra, Lam và Hà đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Cơ quan điều tra đang mở rộng truy xét, thu hồi tài sản bị chiếm đoạt.