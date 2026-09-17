Chiều 17/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết đã tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Nguyễn Văn Sang (SN 1983, trú xã Cần Đăng, tỉnh An Giang) để điều tra về tội “Giết người”.

Theo thông tin từ cơ quan điều tra, trước đó, Sang và chị L.T.T.L. (SN 1986, trú xã Bình Hòa, tỉnh An Giang) là vợ chồng và đã ly hôn khoảng một năm nay. Tuy nhiên, sau thời gian này, Sang vẫn thường xuyên ghen tuông và nhiều lần tìm đến nhà vợ cũ.

Công an lấy lời khai Nguyễn Văn Sang. Ảnh: CACC

Khoảng 7h50 ngày 7/9, Sang mang theo 1 lít xăng đến nhà chị L. tại ấp An Phú, xã Bình Hòa để giải quyết mâu thuẫn. Do chị L. không có nhà, Sang ở lại chờ.

Đến khoảng 9h cùng ngày, khi chị L. đi công việc trở về, 2 người tiếp tục xảy ra cự cãi. Lúc này, Sang đổ xăng lên người vợ cũ rồi châm lửa.

Phát hiện vụ việc, người nhà chị L. can ngăn nhưng Sang vẫn tiếp tục thực hiện hành vi, khiến chị L. bị bỏng nặng. Nạn nhân được gia đình đưa đến Bệnh viện Đa khoa An Giang cấp cứu ngay sau đó và hiện vẫn đang được điều trị, theo dõi.

Sau khi gây án, Sang đến Công an xã Bình Hòa đầu thú.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án để xử lý theo quy định pháp luật.