Sáng 14/9, cơ quan CSĐT Công an TPHCM đang lấy lời khai Nguyễn Trí Hào (25 tuổi, ngụ xã Phước Hải) để điều tra vụ truy sát khiến 3 người thương vong tại một căn nhà trong hẻm đường Võ Thị Sáu, ấp Tân Hội, phường Phước Hải.

Bước đầu, Hào thừa nhận đã xông vào nhà, dùng hung khí tấn công ông P.H.T. (72 tuổi) khiến nạn nhân tử vong. Vợ ông T., bà N.T.M. (58 tuổi), và con rể là anh N.V.L. (34 tuổi) cũng bị thương nặng.

Công an phong tỏa hiện trường, nhanh chóng bắt giữ nghi phạm sau vài giờ truy xét. Ảnh: P.H

Công an xác định, nguyên nhân ban đầu được cho là do Hào ghen tuông, hận tình.

Theo người thân, Hào từng có quan hệ tình cảm với con gái ông T., nhưng hai người đã chia tay và cô gái sau đó lập gia đình.

Mới đây, cô gái về nhà thăm cha mẹ. Biết tin, Hào nảy sinh ghen tuông, hận tình, mang hung khí tìm đến tận nhà để gây án.

Vụ việc xảy ra vào chiều tối 13/9. Thời điểm này, trong nhà có vợ chồng ông T., bà M. và con rể. Hai con gái của ông T. cùng các cháu sang nhà hàng xóm chơi nên may mắn không bị thương.

Ông T. bị Hào chém tử vong tại chỗ. Bà M. bị thương ở vùng đầu, còn anh L. bị nhiều vết chém ở vai, tay và chân.

Sau khi gây án, Hào điều khiển xe máy bỏ trốn. Nhận tin báo, công an phong tỏa hiện trường, đồng thời tổ chức truy xét.

Đến rạng sáng 14/9, lực lượng công an bắt giữ Hào khi nghi phạm đang lẩn trốn tại phường Long Hương.