Ngày 20/4, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết đã phối hợp với Công an đặc khu Phú Quý thi hành lệnh bắt người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Văn Chờ (34 tuổi, trú tỉnh An Giang) để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích.

Cơ quan điều tra đọc lệnh bắt khẩn cấp đối với Nguyễn Văn Chờ. Ảnh: Công an đặc khu Phú Quý

Theo điều tra ban đầu, khoảng 19h40 ngày 13/4, trên tàu cá đang hoạt động cách đặc khu Phú Quý khoảng 10 hải lý, Chờ có mâu thuẫn, cự cãi với thuyền viên Trần Văn T. (37 tuổi, cùng quê An Giang).

Trong lúc nóng giận, Chờ dùng dao có sẵn trên tàu đâm vào vùng ngực anh T., gây thương tích nặng.

Phát hiện vụ việc, các thuyền viên đã kịp thời can ngăn, sơ cứu và đưa nạn nhân vào bờ cấp cứu.

Nhận tin báo, Công an đặc khu Phú Quý phối hợp với Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Phú Quý tiếp cận tàu cá, khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai những người liên quan và bắt giữ Chờ để phục vụ điều tra.

Qua vụ việc, Công an đặc khu Phú Quý khuyến cáo các chủ tàu, thuyền viên cần chấp hành pháp luật, giữ đoàn kết trong quá trình lao động trên biển; khi xảy ra mâu thuẫn cần bình tĩnh giải quyết, tránh hành vi bột phát, sử dụng bạo lực.